Dr. Javier Sologuren, habla sobre OCMA Odecma y la reforma judicial que desea hacer el gobierno central.

Al magistrado responsable de la oficina desconcentrada de control de la magistratura de la Corte Superior de Justicia, se le preguntó sobre el discurso del presidente Martín Vizcarra, sobre todo en el punto de la reforma judicial y el comentario hecho sobre la Oficina de Control de la Magistratura, que no habría hecho un buen trabajo.

“Era el mensaje esperado por la población. Él tenía que señalar cuáles eran los puntos que necesitan de una decisión completa del congreso, el ejecutivo y el poder judicial, esto frente a la crisis por la que se viene pasando”, respondió Sologuren.

El presidente comentó que OCMA, lo que acá viene a ser ODECMA, no habría hecho bien su trabajo y por eso se crearía otro órgano de control ¿piensa lo mismo?

-OCMA ha tenido sus limitaciones de carácter legal y también de recursos humanos, financieros para laborar a plenitud. En ODECMA el problema reportado es que los jefes no están a dedicación exclusiva. Los jefes ven en segunda instancia los procedimientos administrativos, los que son encargados sustanciados a los jueces que también realizan su labor jurisdiccional, entonces no había jueces a dedicación exclusiva.

Salvo las Cortes Superiores grandes como Lima, Arequipa, Cuzco, Trujillo. Pero en las demás Cortes del Perú la labor sancionadora o disciplinaria se hace en paralelo a la labor jurisdiccional. Esas han sido las limitaciones también de recursos humanos y logísticos para realizar una labor contralora como espera la población.

Nosotros hemos dicho siempre que para realizar una labor contralora se necesita de instrumentos legales que harían con este proyecto de ley, aunque aún no sabemos cuál es su texto; pareciera que se va a dotar de estos recursos al ente rector, contralor, tanto para el ministerio público como para el poder judicial. Eso va a ser necesario porque si solo se busca crear una institución contralora sin que se le dote de recursos logísticos, presupuestarios, humanos, entonces estaríamos nuevamente ante el nombre de una institución, nada más.

Habría que tener gente muy preparada para que realice esa labor contralora para analizar. Revisar las resoluciones de los jueces para ver si efectivamente se han cometido excesos en el campo jurisdiccional. Hay que recordar que el campo jurisdiccional es un campo que solo podría ser materia de revisión por las instancias judiciales, y el ente contralor tiene un límite ahí. Porque se le va a dar la misión de ver la parte disciplinaria, las inconductas funcionales; aquello que revele actos de corrupción y eso es un hilo muy delgado que divide ello con los actuados judiciales.

¿Por qué no se puede revertir un juzgado para que sea anticorrupción en esta corte superior?

-Se han creado juzgados anticorrupción a nivel nacional, no hemos sido favorecidos con la creación de una plaza. Se nos pidió que uno de los juzgados que ya existen acá cumpliera esa doble función en atención a la carga. Se ha tratado de ver cuánta es la carga para justificar la creación de un juzgado.

Se tiene que ver la carga procesal que justifique la creación. También que nos doten de recursos económicos para ello, personal especializado. Así como dicen que en el ministerio público crearán una fiscalía anticorrupción que estará dotada de todo un equipo, de peritos contables, ingeniero civil, especialistas en criminalística, acá debe ser igual. Sin ello no podemos hablar aún de un verdadero trabajo para combatir los actos de corrupción.

Siempre estamos solicitando la creación de nuevos órganos jurisdiccionales. Nosotros nos reunimos constantemente con la comisión de productividad y descarga, vemos cuáles órganos están con carga o sobre carga y solicitamos la creación en algunos casos y en otros pedimos la reversión de juzgados.

En otros la ampliación de órganos jurisdiccionales transitorios, civil, laboral, materia penal. No es que estemos de brazos cruzados esperando a lo que nos diga el gobierno central o la sede central en cuanto a lo que necesitamos. Nosotros comunicamos nuestras necesidades en atención a la carga procesal.