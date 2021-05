Presidente de ORPIO, Jorge Pérez Rubio sobre el respaldo de las federaciones indígenas

“Hay miles de hermanos indígenas que tienen emprendimientos y que no tienen apoyo para que puedan insertarse al mercado”

A pocas semanas de las elecciones presidenciales en nuestro país se siguen marcando posiciones para los dos candidatos a la segunda vuelta. Así en Iquitos el grupo ORPIO representado por su presidente Jorge Pérez Rubio han firmado el apoyo de las federaciones indígenas al candidato Pedro Castillo.

“Se ha confirmado el apoyo orgánico de ORPIO respaldando la candidatura del Prof. Castillo, nos corresponde llevar adelante esta propuesta y es muy importante informar a los hermanos indígenas y a la sociedad en general de que no es un cheque en blanco el apoyo que estamos dando al profesor Castillo”, dijo claramente Pérez Rubio.

Respecto a la alianza con el profesor Pedro Castillo y no con Keiko Fujimori, señaló que han estado evaluando. “La primera postura que tuvimos como ORPIO ha sido muy crítica para los dos candidatos, pero a medida que iba evolucionando esta campaña y con todos los antecedentes que carga la señora Keiko, hemos visto que con el profesor Castillo se puede conversar y hemos hablado que no se va trastocar los cimientos débiles de nuestra democracia”.

Mencionó a varios puntos de la agenda presentada por la organización que preside. “Por ejemplo la Educación Intercultural Bilingüe que se tiene que convertir en una política de Estado, el extractivismo y sus efectos, la contaminación, la persecución de los líderes, la criminalización de la protesta, la muerte impune”.

Además los emprendimientos de miles de hermanos indígenas que no tienen apoyo para que puedan insertarse al mercado, y en efecto la pobreza monetaria doblega y mucho peor en este tiempo de pandemia, la salud intercultural”.

“Eso le hemos dicho al profesor Castillo que en un futuro gobierno suyo se pueda resolver esos temas que afectan a la población indígena en los últimos cien años. También que se respete los derechos territoriales de los pueblos indígenas y que no se vean invadidos por el narcotráfico, por la depredación”.

El profesor Castillo se comprometió a que en una futura asamblea constituyente los pueblos indígenas tienen que estar presentes. “Nosotros no estamos de acuerdo con el cambio total de la Constitución, solo en aspectos que tengan que ver con atropello de los derechos colectivos, los derechos fundamentales y la consolidación del bienestar común de los pueblos indígenas”.

Criticó que ninguno de los candidatos manejan el tema de los pueblos indígenas, hemos visto varios debates, por lo menos en la primera vuelta donde no se ha tratado el tema Amazónico, de la relación del pueblo indígena con los bosques, con los derechos y la fragilidad que constituye la Amazonía, el tema de las carreteras, el tema del petróleo, donde se afinca cada vez más el caldo de pobreza, hay secuelas fuertes en contra del medio ambiente y los derechos humanos.

“En el interior de nuestro seno orgánico vamos a trabajar, o sea vamos a llevar este mensaje a los lugares más alejados, vamos a hacer campaña al interior del pueblo indígena, por lo menos aquí en Loreto vamos a formar parte del equipo de personeros para defender el voto del profesor Castillo”, manifestó el presidente de ORPIO.

Acotó: “Hemos planteado que las principales comunidades lleven adelante una salud intercultural donde haya una dualidad entre la medicina científica y la medicina tradicional que en este tiempo de pandemia ha salvado muchas vidas, y nuestra propuesta es también por nuestros promotores de salud”.

Precisó que este pacto tiene líneas muy generales y quedaron con el profesor Castillo que van a trabajar más en detalle en este corto tiempo que queda, “para tener claro en qué puntos se tiene que aterrizar en un futuro gobierno y esperemos que sea para el bien del país”. (DL)