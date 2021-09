“No es que el Gorel de sus arcas nos entregue, es algo que viene del MEF”

Habló la directora el pasado 7 de septiembre de 2021 en su oficina sobre Cas Covid.

Luego de que quizá le habrían llamado la atención, quiere cambiar su versión.



En esa misma reunión la directora les respondió a los consejeros que la visitaron, que ella no entendía a algunos sindicalistas con los que dialogaba. “Acá les explico las cosas como son, pero no sé qué pasa cuando ellos salen de esta oficina. No sé si resbalan o qué, pero luego parecen olvidarse de lo explicado” habló.

Ahora, con las declaraciones que primero da la directora del hospital regional Joycy Rojas Vílchez y que luego cambia de versión, la prensa no sabe qué pensar. Si es que se “resbala” y se olvida de lo declarado o qué.

Porque se le hace tan fácil andar diciendo que la prensa tergiversa sus declaraciones, sabiendo que hay audios y videos que pueden demostrar realmente lo que ella dice en primer momento.

Ayer en la segunda sesión ordinaria del consejo regional, aprovechó para tratar de desmentir lo dicho el pasado 7 de septiembre en su oficina. Pero aquí lo recordamos textualmente. Y está grabado.

Respuestas que da frente a los consejeros Janet, Javier y Francisco; quienes le reiteran en decir que el gobernador y el director de salud, les habían afirmado que el gobierno regional les daba directamente 500 mil soles para pago CAS covid del hospital.

Directora Joycy: “Pero les estoy explicando de dónde viene, no es que el gobierno regional de sus arcas nos entregue, no es así”.

Janet y Francisco: ¿Entonces no está dando los 500 mil soles?

Directora: “No, no. Eso es algo que viene desde el MEF, directo.

Janet: “Hay dos rubros que se está pagano acá. Uno es el Cas que maneja netamente el hospital y otro el Cas gore”.

Directora: “No. Les explico esta parte porque ahí también existe una confusión”.

Javier Villacorta: “¿Hay un Cas Gorel también?”.

Francisco López: “Hay varios Cas”.

Janet Reátegui: “¿A qué le llaman Cas Gorel?”.

Directora Rojas: “Es que no existe. Todos son Cas Covid”.

Janet: “¿El Gorel no está pagando Cas covid?”.

Directora Rojas Vílchez: “No…Nooo”.

Janet: “Yo recibí la fuente del mismo gobernador”.

Directora: “No, a ver les explico”.

Francisco: “A mí me ha dicho el doctor Calampa, me explicó la misma situación que ellos pagan”.

Directora: “Les explico. Si fuera que hay recursos propios en una parte, porque hay un grupo que dice CAS hospital regional, si tendríamos plata no estarían porque nosotros como hospital no tenemos para poder contratar a más. (Sic).

Todos los Cas Covid nos transfieren el MEF. De todos los Cas covid, que unos sean directamente contratados por Minsa y otros hemos contratado acá en el hospital, no significa que sea cas hospital regional, cas gorel, no. A todos nos transfiere el MEF la plata y sin un decreto de urgencia vigente, yo no puedo decir te continúo o no te continúo” respondió.

Janet: “Han sacado a gente de hasta 16 años de servicio. Yo pregunté este tema directamente al gobernador y el gobernador con sus propias palabras expresó; “yo transfiero medio millón de soles para pago de CAS gorel”. ¿Entonces de dónde sale lo otro?”.

Directora: “Pero le estoy explicando de dónde viene. No es que el gobierno regional de sus arcas nos entregue, no es así” dijo Rojas.

Javier, Francisco, Janet: “¿Entonces no está dando los 500 mil?

Directora: “No, no. Eso es algo que viene desde el MEF. Directo.

Javier: “Yo también escuché directamente al gobernador decir que da ese dinero 500 mil para que un poco se alivie”.

Francisco: “Lo mismo pregunté al doctor Calampa y él me dijo: “yo estoy transfiriendo medio millón para pago de cas”.

La directora ya no se explaya más, sino la sub directora quien remarcó que el MEF envía el monto al gorel y éste luego envía a sus unidades ejecutoras.

ENTONCES: Por qué la directora ahora quiere terminar echando la culpa a la prensa incómoda de sus propias palabras.

(Luz Marina Herrera Lama).