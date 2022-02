Dice la consejera Janet Reátegui, sobre chats enviados por el gerente de Requena al director de salud de Datem del Marañón.



“No conozco los chats, no sé de qué chats habla el director de Datem del Marañón. El cree que uno está tratando de inventar las cosas que allá pasan y no es cierto. Acá hay una tercera persona involucrada, pero yo quiero poner como prioridad los temas de salud. En Datem del Marañón están pasando muchas cosas, no de ahora de tiempos atrás, por eso pido la intervención de Contraloría” respondió Reátegui.

Desde el 14 de febrero ya hay allá un representante de Contraloría…

-Se formó una comisión el día de la exposición ante el consejo regional, hice un informe que consta en audio. Hace unas semanas he llevado a dos testigos ante la dirección regional de salud. Son dos químicos farmacéuticos, hijos de Indiana, excelentes profesionales que vinieron decepcionados de la forma como compran las medicinas. Tipo compras fantasmas.

¿Grave lo que dicen, han entregado documentos?

-Los chicos han declarado ante el director regional de salud, han entregado documentos. Han querido obligarlos a firmar y como no han querido firmar ellos han presentado su carta de renuncia y han venido a Iquitos.

Hay trabajadores que están ahí en la red de salud totalmente disconformes del trabajo del director, yo no lo estoy inventando. Los trabajadores de la dirección están totalmente molestos por la forma como vienen trabajando. Se gasta el dinero y no se refleja ese gasto en medicinas, en gasolina, en todo lo que el Datem recibe.

¿Y qué hay de cierto en lo del festín?

-Se puede llamar festín no solo a fiestas. Puede ser almuerzos, celebración. Hay un periodista que me ha llamado para darme a conocer que no han evaluado nada. En 4 días antes se han ido a ver el programa, malaria 0. Que algunos trabajadores se han ido a limpiar todo para cuando la comisión llegue no encuentre nada.

Hubo adquisición de un Ecógrafo que fue pagado antes de dar el servicio. Es dinero público y hay que fiscalizar.