Publicidad

Expresó Carlos Bardales, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Dirección Regional de Salud.



Como se recuerda en el mes de octubre los trabajadores iniciaron una huelga a fin de impedir que les recorten sus incentivos, que desde hace años prácticamente forman parte de su sueldo.

Lo lograron, pero para los meses de noviembre y diciembre 2021. Encontrándose ahora en la tarea de pulir resoluciones que les lleven a seguir cobrándose el año 2022.

“Frente al MEF existe la resolución 008 que favorece a los técnicos y es la que nos ayudó a salir adelante para estos dos últimos meses del año. Presupuesto tenemos para ese objetivo.

Hemos reclamado porque esos incentivos son nuestro sueldo y no vamos a ceder ni un milímetro en la decisión de no dejarnos quitar. Eso ya lo sabe el ministro de salud y el MEF. A partir del 1 de enero 2022 seguiremos trabajando en base a la resolución 008 que favorece al técnico.

Y también ver que aumenten nuestros incentivos. Se tiene que estandarizar el pago del incentivo para los técnicos. En otros lugares pagan 2 mil, 3 mil soles y acá mil soles” precisó Bardales.

De otro lado. ¿Por qué se fue el director Carlos Calampa?

-Bueno decisiones personales. Lo que sé es que se pagaron incentivos del bono covid incluyendo a funcionarios y eso observó OCI del gobierno regional e interpusieron una denuncia. Pero eso fue a Lima entonces allá debieron evaluar y decir que no era factible, pero no dijeron nada en el año 2020 hasta después.

También está la denuncia de la vacunación a una serie de personajes, como seres humanos de repente no fue la forma adecuada, pero yo no veo robo ahí.

Ahora también debo decir que el gobernador no quiso dar ningún aval al doctor Calampa para que pague los incentivos. Lo dejó a la deriva, que paguen bajo responsabilidad, eso no es la actitud de un gobernador. El gobierno regional nunca ha hecho nada para que los beneficios sean a favor de nosotros.