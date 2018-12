*Expresó Domingo Chalco, secretario general de Fentasse quien estuvo de pasada en Iquitos.

En ese periodo pudo observar la lista que conforman las diversas comisiones de transferencia del gobierno regional, por lo que declaró al respecto en cuanto al sector salud.

“Queremos rechazar el continuismo de profesionales del sector salud que han sido lesivos a la conducción transparente de nuestra institución gremial. Vemos en la comisión de transferencia a gente que ha trabajado en forma de aprovechamiento de los cargos en periodos anteriores y en el actual que sigue en el cargo.

Eso no lo permitiremos en la dirección regional de salud y los hospitales principales. Queremos una nueva gestión que venga con gente que tenga un perfil profesional acorde a la función, una hoja de vida limpia, que no tengan procesos judiciales, procesos administrativos graves, que no tengan acusaciones de abuso de autoridad, de corrupción.

Eso le vamos a platear al nuevo gobernador regional porque queremos que nuestra región despegue. Loreto requiere de una salud pública con rostro humano, atender con calidad a la población. Ahora la salud está secuestrada, nos falta mejor equipamiento como en Arequipa, ahora a muchos pacientes tienen que derivarlos allá para eliminar cálculos en el riñón ¿por qué Loreto no puede contar con una de esas máquinas?

Estamos haciendo las coordinaciones para cuanto antes hablar directa y alturadamente con el nuevo gobernador de Loreto profesor Elisbán Ochoa”, señaló Chalco, agregando que retornaba a Lima porque participaría de una reunión con la ministra de salud en horas de la noche. “Pediré que se amplíe los nombramientos para los compañeros mal llamados “híbridos”. Ha habido nombramientos y a ellos, los han dejado fuera”, concluyó el dirigente de nivel nacional.