*Como siempre los temas medulares y de interés los trabajan de espaldas al pueblo.

*Usuarios terminarían pagando sumas exorbitantes por consumo de agua.

La FENTAP integrada por los trabajadores de las empresas de servicio de agua potable en todo el país, ha lanzado una alerta máxima en el marco de un reciente decreto dado por el actual gobierno central, que serviría para impulsar la privatización de las empresas que dan dicho servicio a nivel nacional.

“El presente pronunciamiento gira en torno a que el gobierno central inicia la privatización de las empresas de agua, al empezar con el proceso de nombramiento de Operadores de Gestión de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. Esto mediante el D.S 018-2018 del ministerio de vivienda publicado el 10 de diciembre, donde se aprueba el procedimiento especial para la selección de Operadores de Gestión de empresas prestadoras de servicios de saneamiento público, de accionariado municipal incorporadas al régimen de apoyo transitorio o al régimen concursal.

La administración de las empresas prestadoras, estarán a cargo de los Operadores de Gestión, así como el pago de retribución a favor de los mismos (operadores) se financia íntegramente con los recursos provenientes de la recaudación tarifaria. El artículo 10 de la norma establece el procedimiento especial para la selección de Operadores de Gestión y las modalidades que pueda ser por concurso público o expresión de interés.

La norma aprueba la modalidad de expresión de interés donde pueden participar empresas nacionales e internacionales en consorcio con nacionales para participar del proceso donde el privado presentará un equipo de profesionales, gerente general y gerentes de línea para hacerse cargo de la gestión cuyas planillas entre otros gastos e inversiones, serán financiadas vía tarifaria. O sea, autofinanciados por todos los usuarios.

Según artículo 230 el reglamento del decreto legislativo 280, una vez suscrito el contrato el Operador de Gestión tiene 6 meses para elaborar el plan de reflotamiento de la empresa prestadora de servicio para su presentación ante OTASS. A su vez, el nuevo plan maestro optimizado que será presentado por la empresa prestadora ante la Sunass como sustento de su proyecto tarifario.

El organismo técnico de administración de servicios de saneamiento (OTASS), contrató el servicio de empresas y profesionales para la elaboración de planes de urgencias y reflotamiento de las EPS en régimen de apoyo transitorio, que ahora quedarían sin efecto porque los Operadores de Gestión elaborarán lo propio en base a sus propuestas.

El fracaso de la privatización de la empresa de agua potable en Tumbes, dejó en evidencia que ese modelo privatista no funciona y fue denunciado desde el año 2005. Pese al rotundo fracaso que perjudica a trabajadores y usuarios, el gobierno central insiste en continuar con ese proyecto privatista.

OTASS en Moquegua, Lambayeque, Piura, no ha podido hacer una nueva gestión”, puntualizan en el pronunciamiento de la FENTAP. Habría que incluir el caso de Loreto donde hasta la fecha (pese a la intervención de OTASS) no cuenta con agua las 24 horas al día y tampoco hay una presión del líquido hasta un cuarto piso. Y no solo ello, hay sombras de sospecha en torno a las millonarias adquisiciones.

“Durante los últimos 3 gobiernos centrales, éstos han desprestigiado a las EPS, descalificándolas económicamente y preparando su privatización a través de un andamiaje de normas legales. Ahora habiendo recursos económicos para proyectos y equipos, las llevan hacia la privatización. De haberse dado antes los planes de seguro que ninguna EPS estaría intervenida. Lo hacen como siempre de espaldas al pueblo peruano pese al fracaso de la privatización en Tumbes. El pueblo debe rechazar la privatización de las empresas de servicio de agua potable”, exhorta la FENTAP.