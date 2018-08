Mientras practicaban deporte que es una cancha sintética

Un grupo de niños que se encontraban haciendo deporte en una cancha sintética, ubicada en la última cuadra de la calle José Gálvez, distrito de Iquitos, salvaron de morir aplastados luego que el techo de una tribuna se viniera abajo.

Todo ello ocurrió luego que esta ciudad soportará vientos fuertes de más de 80 kilómetros por hora.

En el video que fue grabado por una vecina del lugar, se observa cómo los niños y sus padres que se encontraban en el lugar, salen corriendo despavoridos y lanzando gritos de desesperación.

Tanto los menores como los progenitores buscaron un lugar donde refugiarse, gracias a Dios no se registraron daños personales, pero sí pérdidas materiales, en lo que respecta a la estructura de este recinto deportivo.

“Estábamos en el lugar y pensamos que el viento iba a ser solo un ratito y luego iba a pasar, pero no fue así. Cuando escuchamos que el techo de la tribuna empezaba a sonar y amenazaba con desprenderse buscamos la salida para huir del lugar, yo cogí a mi hijo y detrás de nosotros corrieron los demás niños. Gracias Dios no pasó nada trágico, pero sí nos llevamos el susto de nuestras vidas”, contó una madre de familia.

(C. Ampuero)