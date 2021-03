Niños no pudieron iniciar clases virtuales por no pagar matrícula

Director de la Ugel se enteró del caso y dijo que tomaría acciones



Un grupo de padres de familia se mostraron indignados porque sus hijos del nivel primario y secundario no pudieron iniciar las clases virtuales, debido a que no tenían dinero para pagar la matrícula.

La señora Maritza Cruz Lucas, hizo la denuncia pública, señalando que en el colegio “Carmen Rosa Panduro”, no le aceptaron matricular a su hijo porque no tenía la suma de 45 soles por concepto de matrícula.

“No quisieron aceptar matricular a mi hijo hasta que no pague los 45 soles. En ese momento no tenía, les dije que les pagaría después, pero no aceptaron. En la misma situación están los hijos de mi vecina. Dos de ellos están en el nivel primario y tampoco están en sus clases virtuales. Por eso es que hago esta denuncia pública, sabemos que la educación es gratis y no hay pago por concepto de matrícula”, dijo la madre de familia.

Ante esta situación, Javier Arce Urrea, director de la UGEL Maynas, tras enterarse del caso, sostuvo que iría personalmente hasta el colegio “Carmen Rosa Panduro”, ubicado en el asentamiento humano Bello Horizonte, juntamente con una comisión de asesoría jurídica, para solucionar este problema.

“En estos momentos nos estamos dirigiendo hasta el colegio, no solamente este caso se está presentando en esta institución educativa, también hay otros colegios que están en esa misma situación. Es muy importante hacer la denuncia. vamos a exigir a la dirección del colegio “Carmen Rosa Panduro”, que devuelvan el dinero que cobraron a los padres de familia”, dijo el funcionario de la Dirección Regional de Educación.

Situaciones como ésta se registran en varios colegios de la ciudad. Ojalá que las autoridades resuelven este problema por el bien de los niños que deben tener una educación de calidad y gratuita a través del Estado peruano. (C. Ampuero)