Proyecto de construcción de I.E. “28 de Julio” no hay cuando se realice

En el mes de abril del 2017 la institución educativa de nivel primario N° 60097 “28 de Julio”, ubicado en el asentamiento humano del mismo nombre a orillas del río Itaya en el distrito de Belén, fue declarado en situación de emergencia y alto riesgo por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), debido a las precarias condiciones de su infraestructura que representa un verdadero peligro tanto para alumnos como para docentes; sin embargo, un año después la triste situación de este colegio no cambió en lo absoluto.

La infraestructura de este plantel que alberga a 110 alumnos se resume en un precario tambo donde no hay paredes que protejan a los niños de las inclemencias del clima, no hay servicios higiénicos, el techo no es más que un montón de calaminas viejas que los padres de familia cada cierto tiempo hacen lo posible para que no se caiga.

En estas fechas, cuando el río empieza a incrementar su caudal, es cuando la situación se complica aún más, ya que el Itaya se ensancha de tal manera que el colegio parece quedar casi en medio río, por ahora los niños tienen que sacar sus zapatos, remangar sus ropas, sumergirse al agua y caminar cerca de 20 metros para poder llegar a sus aulas.

Lo increíble de esta situación es que desde el año 2015 existe un proyecto a manos de la Municipalidad Distrital de Belén para la construcción de este colegio con infraestructura adecuada y equipada para mejorar la calidad educativa de los niños de esta zona, este proyecto fue aprobado y posee un presupuesto de más de cuatro millones de soles; pero, hasta la fecha no se realiza ningún tipo de trabajo.

“Este proyecto para la construcción del colegio está aprobado, tiene código SNIP, tiene presupuesto, pero no sabemos por qué la Municipalidad de Belén no se digna en iniciar la obra, da preferencia a otras obras y a los niños de este sector los tienen abandonados; por eso es que nosotros nos hemos ido a exigir al municipio para que trasladen este proyecto al gobierno regional, ya que, si ellos no pueden o no quieren hacerlo, entonces que lo haga el gobierno regional, pero, no nos hacen caso, no quieren ceder la obra sin importarles que están perjudicando a los alumnos”, expresó Alejandrina Moreno, directora del plantel.

(R. Graicht).