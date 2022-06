Ayer por una de las calles más transitadas de Iquitos.



Si bien es cierto resultaba enternecedor mirar a varias filas de niños caminar y cantar con sus banderitas en alto, en respeto y celebración al Día de la bandera, la preocupación no estuvo ausente de ese momento.

Y es que desde el “Jardín Piloto”, ubicado entre las calles Bolognesi con Dos de Mayo, más de 10 maestras y auxiliares salían con los niños para luego desplazarse por toda la cuadra de la vía. Solo quedaba rogar que no pasará nada malo con algunos motocarristas imprudentes.

Dos de las maestras, sí tuvieron un poco más de sentido común, al llevar a los alumnos de sus aulas, por la vereda de toda la cuadra. Quizá para la próxima haya mayor análisis a la hora de sacar y exponer un poco a los niños, ya que ellos son muy activos y a veces no perciben el peligro. Una sugerencia, nunca está demás.

El Día de la Bandera en Perú se celebra todos los 7 de junio. En esta fecha se festeja que hace 142 años, casi dos mil peruanos lucharon hasta quemar el último cartucho en la defensa de Arica, durante la guerra con Chile. Pese a la superioridad numérica y logística del enemigo, el coronel Francisco Bolognesi decidió no rendirse y sacrificó su vida junto a otros héroes nacionales como Alfonso Ugarte y José Joaquín Inclán. Tras la toma del morro de la ciudad, las provincias peruanas de Arica y Tacna quedaron en manos del ejército invasor.