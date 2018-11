Islandia no cuenta con cementerio en Perú

“Nuestros muertos son internacionales”, dijo una vez un poblador de Islandia debido a que esta localidad peruana no cuenta con un cementerio donde puedan dar cristiana sepultura a sus seres queridos cuando fallecen.

Fue así que el día de ayer, cerca de las dos de la tarde, los restos de Michel Ocume Alarcón, fueron llevados a bordo de una bote peque peque, hasta la localidad brasilera de “Benjamin Constant”, donde le enterraron en medio de desgarradoras escenas de dolor.

Lamentablemente, los peruanos de Islandia no cuentan con un camposanto donde enterrar a sus seres queridos y tienen que cruzar la frontera para poder darle el último adiós, es decir, los peruanos cuando mueren se convierten en brasileños.

NO HAY CEMENTERIO EN ISLANDIA-PERÚ

Una madre de familia contó que peruanos al morir en Islandia, luego se hacen brasileños al ser enterrados en el cementerio de Benjamin Constant en el hermano país de Brasil.

“Acá en Islandia cuando nos morimos, de ser peruanos nos convertimos en muertos brasileños, pues no contamos con un cementerio. Antes había un campo santo pero cuando llegaba la creciente los muertos flotaban, así que desde emtonces los que fallecen son llevados al cementerio de Benjamin Constant que ya tiene dos. Nosotros hace tiempo que pedimos al alcalde que construya un cementerio flotante, así como es la comisaría, el coliseo que es bien grande, la municipalidad, el colegio, las casas, por qué no pueden construir aunque sea dos pabellones flotantes con varios nichos para tener a nuestros familiares cerca en tierra peruana”, expresó la señora. (C. Ampuero)