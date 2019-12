Niño con hidrocefalia necesita urgentemente de una válvula

*Tiene 4 meses y fue referido desde San Lorenzo-Datem del Marañón.

*Se espera que el Club de Leones, Rotarios y otros que siempre apoyan estos casos, puedan hacer algo al respecto.

María Apuela Ricopa, se mostraba disgustada, molesta por la poca sinceridad recibida de parte de algunos médicos en torno al caso de su joven sobrina, quien hace cuatro meses dio a luz a un bebé con hidrocefalia y que hoy necesita de una válvula para ser operado.

Indica que el pequeño Alaín, no nació con hidrocefalia, sino que al segundo mes de vida le empezó a salir un bulto en la parte posterior de la cabeza y que con los días iba creciendo considerablemente, hasta que le detectaron hidrocefalia.

“Es indignante que nos carguen de un lado a otro. De San Lorenzo nos enviaron al hospital de Yurimaguas, de ahí otra vez a San Lorenzo y de ahí al hospital regional de Loreto. Al pequeño ya le dieron de alta hoy diciendo que no lo pueden operar porque no tenía cerebro y que si tuviera, sí le operaban.

Yo me he ido muy molesta a hablar con el doctor Yuri Alegre y le he dicho cómo voy a llevar al bebé con esa cabeza a San Lorenzo. Entonces me dijo que el alta no se daba y que viniera a la Casa Estancia, mientras ellos hacen trámite para conseguir una válvula y se le opere”, refirió la señora.

Igual dio a conocer que en la casa, solo daban alimentos para su sobrina y que para ella no había, por lo que solicitaba el apoyo para ella ya que no tiene familia en Iquitos.

En este caso también se comprometió el gerente de asuntos indígenas, Omar Arévalo, a coordinar con asistencia social para que se acerque hasta la casa estancia del hospital regional a conocer el caso y ver la posibilidad de ayuda.