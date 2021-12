“Ninguna institución en el país puede fijar el precio de un producto”

Asegura Francisco Ruiz, jefe de Indecopi en Loreto, sobre alza del precio del gas.

Ante el incremento del precio del gas en la región Loreto, el jefe del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) en Loreto, Francisco Ruiz, aclaró que su institución no puede regular los precios de un producto, ya que no existe una normativa que le brinde esas facultades.

El funcionario precisó que el mercado se regula por la ley de la oferta y demanda, y que ni el Gobierno Nacional ni Regional pueden intervenir, ha no ser que el Congreso de la República promulgue una ley con el tope de los precios de los productos.

Asimismo, indicó que los precios van a subir (aún más) por la coyuntura política que presenta el país en la recta final del 2021, que ha motivado el cambio de varios ministros y que incluso podría acabar con el cambio del presidente Castillo. Además, Ruiz explicó que mientras no se solucione la cuestión de conectividad, Loreto siempre será el departamento más afectado por las variaciones de los precios en la economía nacional, puesto que una de las grandes dificultades es el costo de transporte por vía fluvial y aérea, lo que incrementa los precios de los productos trasladados. “Loreto siempre el más golpeado, debe existir conectividad terrestre con el resto del país”, declaró.

El jefe de Indecopi en Loreto detalló que tienen el conocimiento que el precio del gas a nivel mundial se elevó, y que eso es tomado como referencia por Pluspetrol para la comercialización a nivel nacional. “De momento solo queda recomendar a la población a buscar otras alternativas para cocinar”, finalizó. (A. Padilla)