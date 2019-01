Expresó Martín Arévalo en alusión a obras que anterior gestión pretendía transferir a Maynas

El actual alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Martín Arévalo, no pudo ocultar su molestia al ser consultado sobre los proyectos que la anterior gestión de esta comuna pretendía transferir a la Municipalidad Provincial de Maynas, dado que el ex alcalde del mencionado distrito ahora será alcalde provincial, pero señala que se logró recuperar dichas obras y que las mismas no se moverán del distrito.

En total son 11 proyectos millonarios en todo San Juan Bautista, que el ex alcalde Francisco Sanjurjo, al parecer, pretendía llevarse consigo a Maynas, entre los cuales se encuentra la obra de pavimentación de casi todas las calles del centro poblado de Santa Clara.

“En realidad, los 11 proyectos llegaron a ser transferidos a Maynas, pero gestionamos e hicimos hasta lo imposible para poder recuperarlos y lo hemos conseguido, recuperamos los 11 proyectos y se quedarán en San Juan Bautista”, expresó Arévalo.

El burgomaestre también se pronunció sobre la tan aclamada carretera al centro poblado de Santo Tomás, e indicó que la misma será una prioridad en su gestión y que buscará firmar un convenio con el Gobierno Regional de Loreto para la concretización de esta vía, cuya construcción beneficiaría a miles de pobladores. (R. Graicht)