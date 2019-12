Ni los consejeros regionales se escapan de estar impagos

*Hace dos meses que no les cancelan sus viáticos.

Así lo dio a conocer el día de ayer el consejero de Alto Amazonas, Francisco López, quien llegó a ocupar el cargo a través del Movimiento MERA. En cuanto a que no lo vienen considerando como propuesta para ser el futuro consejero delegado y que se escuchaba solo los nombres de Alan Rodríguez y José Trujillo.

“Aún está todo en evaluación. Lo que sí les puedo decir es que el movimiento digamos oficialista “Mi Loreto”, no puede proponer a dos consejeros del mismo grupo”, observó López.

De otro lado, se conoció que el próximo 27 de diciembre habrá una sesión extraordinaria donde tocarán el tema del presupuesto 2020. Así también las diversas comisiones ya estarán en el marco de entrega de informes sobre lo trabajado durante el año.

¿Y usted piensa que han fiscalizado o no durante el 2019?

-He sido duramente criticado hace poco. Cuestionaban que los consejeros viajan con viáticos y eso es falso. Mi viaje al Putumayo lo he pagado de mi bolsillo, fui porque el consejero José Iracude, ha derivado una denuncia grave de lo que pasa allá. Fui con mi propio peculio. A Nauta llego en mi propio vehículo. Para ir a Datem del Marañón he fiado pasaje. No tenemos más que gastos de representación para estar en Iquitos.

Se tergiversan muchas cosas con tal de dañar la imagen de las personas. Las dietas son de 3,900 soles. Los gastos de representación o viáticos son de 5,200 soles y que hasta la fecha nos deben dos meses y probablemente ya ni nos paguen. Estamos “atados de pies y manos” para poder desplazarnos y hacer mejor nuestro trabajo…

¿Y no será que también están atados o tapados la boca para que no fiscalicen tanto?

-Pienso que hay varios colegas rescatables, que se han esmerado en presentar informes y denuncias. En mi caso, he sido frontal en varios casos. Está el caso de la Expo Amazónica que me pasan como comisión de fiscalización y donde se ha visto que los responsables pueden llegar a presuntas denuncias penales. El vicegobernador tiene que seguir explicando al respecto.

Se destinaron más de 3´800 mil soles y se debe responder por ello. Como comisión de fiscalización este año he trabajado directamente sobre denuncias hechas de lo que pasa en el hospital regional.

Visitamos con la fiscalía las 12 áreas críticas para que se tomen acciones. En Alto Amazonas se ha denunciado a funcionarios de la red de salud, de educación. En San Lorenzo, igual. Esto entre otras acciones, no se puede decir que todos no hemos hecho nada.