Los cambios climáticos y los friajes, ya es una condición habitual en nuestra región, y este año lo estamos sintiendo bien marcado, además que ya vamos por el décimo friaje en la Amazonía peruana.

Recordemos que hace un par de décadas lo marcado era el friaje por la temporada de San Juan en junio y los vientos con cierta baja temperatura a finales de agosto, más conocidos como los vientos de Santa Rosa.

La advertencia de las autoridades de Salud ha sido clara, pero lamentablemente no sabemos hacer caso y nos descuidamos. En la zona urbana hasta se podría decir que ciertas personas sienten superioridad al manifestar que no tienen frío, luego están cayendo agripados.

Esta situación climática es de cuidado, aunque no lo queremos entender así, salvo las personas que ya han tenido en su hogar algún fallecido por neumonía fatal, esa que también le decimos la neumonía fulminante.

Lo cierto es que se trata de una complicación que va en aumento por no abrigarnos y tratarnos de acuerdo a las recomendaciones u órdenes médicas. En lo que de este año 2019 ya son 13 personas fallecidas por neumonía en nuestra región Loreto.

Es lo que ha estado informando la responsable del Equipo Técnico de Epidemiología de la DIRESA, Lic. Patricia Quevedo, y ha revelado que la mayoría de fallecidos pertenecen a la zona urbana y no se trata de personas de zonas rurales con difícil acceso a un centro de Salud u hospitalario.

Esto confirma que los habitantes de la ciudad no estamos tomando muy en serio los cambios de clima con temperaturas bajas y luego altas, y viceversa para tomar medidas como el ropaje adecuado y seguir las instrucciones médicas en caso de consultar por malestares respiratorios. Ahora que estamos en fuerte verano el exceso de bebidas heladas también puede ser riesgoso.

La Lic. Quevedo ha señalado que necesitamos proteger principalmente a nuestros adultos mayores y niños para evitar que enfermen y que estos casos se compliquen y finalmente terminen falleciendo, evitar auto medicarse y acudir a un centro de Salud u otro establecimiento de salud.