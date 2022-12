Declaró el rector de la UNAP Rodil Tello, pero no pudo ser ya que no hubo asistencia de los consejeros regionales.

La esperanza quedó hecha añicos. El rector de la Unap, estuvo acompañado del Dr. Luis Campos Baca y otra profesional de la universidad, esperando su turno donde se tocaría la donación de 14.62 hectáreas de terreno ubicado en el km 6 de la carretera Iquitos Nauta, a la altura del complejo Quistococha.

“En el terreno de desarrollo de ciencias cuenta en la parte baja con pozas de agua para la creación de piscigranjas, experimentos especiales ya que está desde el año 1974, antes que se cree en parque de Quistococha.

Estamos de concesión en concesión, por eso ahora esperamos que el consejo apruebe la transferencia del bien. Es un reto porque no podíamos hacer inversión pública ya que se necesitaba el terreno totalmente saneado. Por ejemplo, contamos con postes, con cableado para llevar electricidad, pero no podemos ni pedir un medidor ya que no contamos con el terreno saneado a favor de la UNAP. Es una situación precaria y el desarrollo en investigaciones aumenta año a año. Unos 7 mil estudiantes ya han desarrollado prácticas. Cada escuela debe contar con su laboratorio y por lo tanto acuicultura necesita su laboratorio seminatural que está en esa zona” dijo Tello, esperando que el consejo apruebe el pedido. Pero la sesión se reprogramó para hoy por la ausencia de consejeros.