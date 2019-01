Sostuvo el alcalde provincial, Jean Rojas Floríndez

Luego del sismo registrado a 66 km de la ciudad de Nauta, el alcalde de esta comuna Jean Rojas Floríndez, aseguró que en su ciudad no se registraron daños personales, pero sí, algunos daños materiales, como rajaduras de varias viviendas.

En su calidad de presidente de defensa civil, el burgomaestre manifestó que dio las órdenes de apoyar a las personas que se vieron afectadas con este movimiento telúrico.

“Gracias a Dios no hubo repercusiones en el centro de la ciudad, pero sí en la periferia; ahora mismo estamos regresando con los encargados de defensa civil, de verificar algunos asentamientos humanos, hemos salido a ver algunos caseríos y hemos podido constatar que algunas casas de material rústico, han sido totalmente afectadas, aquí en la ciudad tenemos algunas casas de material noble que también se han visto afectadas, así como algunos puestos de venta del mercado que también sufrieron rajaduras por este fenómeno natural” , dijo Rojas.

Ante esta situación, el alcalde dijo que de inmediato asistirán a las personas afectadas a través de defensa civil. Indicó que menos mal no hubo fuertes daños que lamentar, como daños personales, “daños materiales sí los hay, por lo que se les va a apoyar, más que todo a los que están aguas arriba y abajo del río Marañón”, refirió.

(C. Ampuero)