Movimiento telúrico se registró tras 45 años

Dos sismos remecieron la selva amazónica la madrugada de ayer, registrándose el epicentro a 66 km de la ciudad de Nauta, en la región Loreto.

El primer movimiento telúrico de 4.4 grados ocurrió a las 4:57 de la madrugada, la segunda réplica de 6.3 grados, a las 5 de la mañana, a una profundidad de 15 km. Este fenómeno ocurrió después de 45 años en esta ciudad. En Iquitos también se sintió el temblor y no era para menos. En esos momentos las redes sociales daban a conocer del hecho. En varias calles de Iquitos se sintió el remezón, siendo lo más evidente en la zona sur de la ciudad.

En Nauta, el temblor dejó algunos puestos del mercado de esta ciudad con rajaduras, al igual que la vivienda del señor Juan Arias Manihuari, ubicada en la calle San Martín, que presentaba las paredes cuarteadas.

PAREDES CON RAJADURAS

Nilda Mozombite Parana (37), una de las afectadas, contó que al momento del sismo, su vivienda empezó a separarse de las paredes, presentando varias rajaduras en diferentes lugares. “Era terrible, fue la primera vez que sentí cómo tiembla la tierra, lo peor que pasó por mi mente fue que mi casa se viniera abajo, tuve que levantar a mis hijos y ponerles a buen recaudo. El temblor vino con toda la lluvia y era algo espantoso. Mi casita está en construcción y esto fue determinante para que las paredes laterales y posteriores queden cuarteadas. Gracias a Dios no pasó nada grave, lo importante es que estamos bien”, expresó Mozombite.

Por su parte, el presidente de defensa civil y alcalde de la ciudad de Nauta, Jean Rojas Floríndez, dijo que no se registraron daños personales, pero se vienen evaluando los daños materiales que dejó este sismo

Finalmente, las autoridades llamaron a la calma a la población de Nauta y a toda la región en su conjunto. (C. Ampuero)