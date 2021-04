Nauta en pie de lucha

Pobladores iniciaron paro por mal servicio que brinda Electro Oriente

Durante el primer día de huelga indefinida se registraron enfrentamientos entre civiles y policías, entre otros desmanes.



Tal cual lo habían anunciado hace días atrás, los pobladores de la ciudad de Nauta dieron inició a una huelga indefinida por el mal servicio que vienen recibiendo por parte de la empresa Electro Oriente, ya que es más de dos semanas que no cuentan con el servicio de energía eléctrica. Cabe indicar que el paro estaba anunciado para iniciar desde las primeras horas del día lunes (ayer), pero, los ciudadanos comenzaron con la radical medida de lucha desde la noche del último domingo.

Los pobladores iniciaron la huelga bloqueando las principales avenidas y calles de esta ciudad, también tomaron la Plaza Centenario y realizaron un plantón en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Loreto – Nauta y en los exteriores de la misma empresa Electro Oriente. De igual manera hubo movilizaciones por las principales vías y piquetes en los puertos, mercados, plazas y en la carretera Nauta Iquitos.

Ramiro Blas, Presidente del Frente de Trabajo y Desarrollo de la Provincia de Loreto-Nauta, indicó que, todas las rutas a esta ciudad permanecerán bloqueadas, ya sea vía terrestre o fluvial, hasta nuevo aviso.

De igual manera, el dirigente indicó que los problemas con la electricidad vienen desde noviembre de 2020 y que en el mismo mes se llevó a cabo una asamblea con altos funcionarios de Electro Oriente. En la cual los trabajadores se comprometieron a solucionar los problemas con la electricidad, algo que nunca ocurrió.

“Firmaron actas y compromisos (los funcionarios de Electro Oriente) donde ellos se comprometían a reparar nuestros artefactos, a traer las piezas suficientes acá a la planta para que Nauta no sufra con los apagones. Electro oriente no ha cumplido, no ha comprado ninguna pieza, no ha arreglado ningún artefacto.” expresó.

Asimismo, un gran número de efectivos policiales fueron enviados desde Iquitos para reforzar la labor de la PNP en Nauta, pero esto solo originó que la población se enfureciera mucho más y se produzcan enfrentamientos entre civiles y policías.

Los agentes hicieron uso de perdigones y bombas lacrimógenas para tratar de disipar a la población, pero no lo consiguieron, ya que los ciudadanos no dudaron en responder lanzando palos y ladrillos a los efectivos.

Estos enfrentamientos causaron un gran número de heridos, tanto civiles como policías, quienes fueron conducidos hasta el centro de salud de Nauta para recibir los primeros auxilios.

Al cierre de la presente edición, un mar de gente continúa protestando en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta, mientras que los piquetes aún permanecen bloqueando la carretera y otros puntos de la ciudad. (R. Graicht)