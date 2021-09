Autoridades ediles no toman cartas en el asunto.

En la ciudad el número de policías es reducido.



Hay alarma por el tema de la usurpación de terrenos en la ciudad de Nauta. Cada mes se vienen registrando entre 2 a 3 invasiones, sin que las autoridades puedan hacer algo al respecto, están paralizadas.

Llegando a Nauta se pudo observar la última invasión en la zona de “Saragoza”, los conocidos hules azules sobre palos se divisan desde lejos. En otras zonas incluso ya se vienen levantando casas. La municipalidad de Nauta ya debería estar coordinando con la fiscalía penal para que actúen, pero no se observa nada de ello.

“Pareciera que las personas que hacen eso no se dan cuenta que pueden verse muy afectados legalmente. A varios usurpadores se les ve en distintos lugares.

La municipalidad no está haciendo nada respecto a los terrenos de libre disponibilidad que son del Estado. Ellos son los llamados a actuar junto al Procurador para levantar las denuncias correspondientes por usurpación de terrenos” mencionan en la zona.

Y en realidad, en un rápido recorrido por Nauta se pudo ver que ésta se estaría volviendo la ciudad de las invasiones. En los últimos meses ha habido usurpaciones en la Av. Circular, Darwin Grandes, en los terrenos de la UCP y ahora último en los terrenos de Saragoza.

Un asunto bien complejo ya que, si desean desalojarlos, tendrían que contar con un contingente de policías, que en Nauta son muy, pero muy escasos.