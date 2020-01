Nadie pasará libremente por comunidad indígena “Santa Rosa”

Así lo determinó organización a través de su vice apu.

Se cansaron que tilden a todos como si fueran los responsables de atentar contra el oleoducto norperuano. A través de un documento enviado al presidente del Perú, PCM, ministerio del Interior, Defensa, Energía y Minas, autoridad regional, etc. exigen al Ministerio Público que investigue y dé con los responsables de esos actos criminales.

“Rechazamos el acto delincuencial perpetrado contra el oleoducto, en la parte que está dentro del territorio de la comunidad Santa Rosa.

Han sido facinerosos los que han cometido esos actos, han intentado abrir la tubería, al parecer con artefacto explosivo, no logrando su objetivo delincuencial.

Por lo que pedimos a las autoridades que hagan las investigaciones para identificar a los responsables del atentado y así sean castigados con todo el peso de la Ley.

Venimos siendo tildados como responsables de esa rotura de tubería, lo que rechazamos esa acusación. Invocamos a Petroperú a no culpar a las comunidades sin antes comprobar quiénes son los responsables.

Para prevenir y tener mayor control, nosotros hemos tomado acciones inmediatas. Ahora no podrán pasar así nomás a la comunidad, las personas foráneas, ya sean nativas o hispano hablantes. Tendrán que identificarse.

No ingresarán representantes de instituciones públicas y privadas sin previa autorización de las organizaciones representativas. Esto para evitar las infiltraciones de sujetos que llegan con objetivos negativos y que luego nos echen la culpa a nosotros.

Tendrán que presentar antecedentes penales o policiales ante la jefatura comunal y las rondas comunales. Una carta al jefe de la comunidad. En caso descubramos a gente delictiva, será sancionada en el marco de uso y costumbres nuestras para combatir la corrupción y delincuencia. Rechazamos ese acto delincuencial, nosotros estamos predispuestos al diálogo”, menciona el vice apu de Santa Rosa.