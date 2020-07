Nace primer niño con Covid-19 contagiado por su madre

En el Hospital Apoyo Iquitos

Una mujer en gestación que llegó con 38 grados de fiebre y con problemas respiratorios, que de acuerdo a su historial dio positivo IGG a la prueba rápida de Covid-19, dio a luz a un bebé de 38 semanas, a quien luego de someterlo a la prueba rápida arrojó positivo IGG e IGM para la Covid-19. Los médicos para reconfirmar dicho diagnóstico tendrán que recurrir a la prueba molecular.

Juan Carlos Barzola, médico pediatra, indicó que la salud del neonato es estable y que se le hará la prueba molecular.

La madre llegó referida del centro de salud de Bellavista-Nanay, en la zona norte de Iquitos.

El director del Hospital Apoyo Iquitos, Miguel Pinedo, dijo que pese a no ser un hospital Covid-19, los usuarios son tamizados antes de ingresar a los servicios, ya que no pueden dejar de atender a gestantes y a otras personas con enfermedades como dengue, malaria y otros problemas de salud.

De acuerdo a estadísticas de DIRESA son 1982 niños entre cero y 11 años los que han dado positivo a la Covid-19.

Los médicos del Hospital Apoyo Iquitos recomendaron a cumplir los protocolos de salud como es el uso de mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento social. (C. Ampuero)