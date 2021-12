Muchos funcionarios no tienen el menor temor hacia las entidades de control.

El informe de control 003-2021-OCI/2322-SOO, plasma lo encontrado luego de la verificación de la determinación y captación de ingresos realizados por el cajero.

Situaciones irregulares: Se determinó que el funcionario responsable de caja no efectúa el depósito de los fondos públicos recaudados, originando el riesgo que la entidad no cumpla con la adquisición de bienes y prestación de servicios para beneficio y mejoramiento de vida de la población.

Inexistencia de directiva o lineamientos internos que regulen el manejo de fondos recaudos mediante caja central, no garantiza el cumplimiento de funciones del personal responsable y destino de los fondos públicos.

