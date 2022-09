¡Comunidades de Requena afectadas!

Se ha constatado un perjuicio económico al estado que sobrepasa los 3.5 millones de soles.



Empresa “Caballero Contratistas” no ejecutó el mantenimiento de carreteras en la mayoría de las comunidades rurales consideradas en el proyecto.

A través de la Resolución Gerencial N° 084-2022-GM-MPR con fecha 22 de setiembre del 2022, la Municipalidad Provincial de Requena en su artículo primero decidió RESOLVER en forma total el contrato de Servicios N°007-2020-MPR “Contratación en paquete de cinco servicios de mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales” por el incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales. La mala administración de la empresa Caballero Contratistas Generales habría generado un perjuicio económico al estado que sobrepasa los 2 millones 510 mil soles.

Según las autoridades de la mayoría de los pueblos considerados en el contrato, la empresa solo ha trabajado por días en sus sectores, generando trabajo temporal solo por días, incluso retirándose de las comunidades sin ningún tipo de explicación a los pobladores. “De los trabajos ejecutados, se puede ver en la actualidad que no existen las carreteras, no han colocado ripio, solo están monte como era antes” explican los moradores afectados por la inacción de la empresa.

La gerencia de Infraestructura y Obras de la Municipalidad de Requena ha detectado, según informe del servicio 01, en los tramos Buenas Lomas – Yaquerana, Santa Rosa – Estirón, que la empresa ha faltado a la verdad presentado documentos de valorizaciones falsas, por cuando no han sido ejecutados un monto total que asciende a los 957 mil 797 soles. La misma situación se repite en los informes de servicio 02 y 03, en los tramos Lago San Marcos – Rio Ucayali, Lurín – Perlita, Carretera vecina Flor de Punga – Nueva Era y san Martin de Piuri Isla, La punta, palmeras, entre otros pueblos de los cuales la suma total de afectación al estado asciende a los 3 millones 510 mil soles.

Presupuesto fue para reactivar la Economía

El estado peruano entrego presupuesto a la Municipalidad de Requena amparada en dos componentes dentro de esta actividad. Durante el año 2020 se consideró ejecutar el mantenimiento periódico y durante todo el 2021 se realizaría el mantenimiento rutinario de esas mismas vías que permitiría mantenerlas en buen estado en forma permanente para su operatividad. De estos parámetros, la empresa a la fecha no ha cumplido con el contrato. El presupuesto fue otorgado por el Gobierno Central a través de la convocatoria llamada REACTIVA PERU que promueve la inversión a través de los Gobiernos Locales para la generación de oportunidades recuperando el camino del desarrollo diezmado por la tragedia de la pandemia.

“Aquí la empresa ha llegado en el año 2020, dejó un representante y a los días desaparecieron. Desde ese año a la actualidad pensábamos que ya había acabado la obra porque los señores desaparecieron y cuando se les preguntaba, solo mencionaban que se han a traer maquinaria y que les falta combustible. Todo era falso porque hasta ahora no han hecho nada, incluso nos engañaban que la empresa estaba haciendo la obra con su plata”, mencionan los pobladores del Sector Piuri isla en el río Ucayali.

El estado actual de las carreteras en Requena se encuentran falto de mantenimiento, en las comunidades ribereñas como FLOR DE CASTAÑA-BAGAZAN, YAQUERANA – BUENAS LOMAS, SANTA ROSA – ESTIRON, LAGO SAN MARCO – RIO UCAYALI, CARRETERA VECINA FLOR DE PUNGA – NUEVA ERA, SAN MARTIN DE PIURA ISLA – NUEVA ESPERANZA, PALMERAS – SANTA ELENA, entre otras, se encuentran monte y tras la resolución de contrato a la empresa, recién estarían intentado avanzar con los trabajos en el sector Santa Elena. La empresa Caballero Contratistas, ha presentado información falsa de supuestos trabajos realizados con la finalidad de cobrar valorizaciones. La Municipalidad estará tomando acciones legales contra esta mala empresa por las tretas paupérrimas realizadas que afectan a gran cantidad de pobladores de los distritos ribereños.