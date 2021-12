¡Por perjudicar a la población!



Precandidato a la alcaldía de Requena realiza proselitismo político utilizando maquinarias, sin contar con autorización municipal.



Noe Caballero Nashnate también es alcalde del distrito de Soplín Curinga, sin importar su cargo hace labor política en la ciudad.

Vecinos quedaron hasta 3 días sin agua porque las maquinarias pesadas rompieron las tuberías y no repararon.

Aplicando el principio de autoridad. Personal de la Subgerencia de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Requena intervino, a pedidos de los vecinos, en trabajos que desarrollaba una motoniveladora propiedad de la “Empresa Caballero Contratistas” en el asentamiento humano Vargas Guerra, donde tras dos días de lluvia, varias de sus calles se encuentran en mal estado y se encuentran sin el servicio de agua potable porque la maquinaria ha roto tuberías de Seda Loreto y no los ha reparado. Estas labores con tinte proselitista están a cargo del precandidato a la alcaldía de Requena y actual alcalde de Soplín Curinga Noe Caballero Nashnate, a quien se observa en las diferentes fotografías junto a un grupo de seguidores con un distintivo político regional.

El problema se origina debido a que el precandidato Noe Caballero no solicitó la autorización Municipal para ejecutar obras en la vía pública ocasionando gran malestar en la población de los sectores en donde las maquinarias de la empresa “Caballero Contratistas” ha ingresado con el afán de mejorar las calles, sin embargo, han destruido tuberías de agua y no las han reparado hasta el momento. “Estas calles están inaccesibles, lo peor es que lo hacen por política, sin ningún criterio técnico y destruyendo las tuberías. Nos han dejado 3 días sin agua.

Todo por culpa de sus políticas que quieren ganar votos” expresan los vecinos del A.H. Vargas Guerra.

La comuna provincial realizó las acciones correctivas del caso, notificando al precandidato para la paralización de la obra, también se le impuso la multa del 200% de una UIT por los hechos materia de cuestionamiento. En su acta de constatación de acuerdo a la ordenanza N° 12 -2018-MPR, los especialistas señalan haber encontrado una calle inaccesible y a una niveladora que estaba arreglando las calles, sin ningún criterio técnico.

LO MÁS GRAVE

El Art. 194° señala que Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro (4) años. Pueden ser reelegidos. Su mandato es revocable e irrenunciable, conforme a ley. Bajo el sustento legal, el alcalde del distrito de Soplín Curinga Sr. Noe Caballero Nashnate viene interviniendo en calles ajenas a su jurisdicción como autoridad con apoyo logístico de otra empresa que desarrolla trabajos de mantenimiento de calles como es “Caballeros Contratistas”, la misma que tiene contrato con la Municipalidad para el mantenimiento de las carreteras con un presupuesto de más de 9 millones de soles, lo cual no cumple de forma especifica por estar avocados en realizar actividades políticas.

Los problemas no son ajenos en el distrito Soplín, jurisdicción habitada en gran parte por indígenas matses, de donde también se han recibido quejas hacia la gestión de la autoridad edil. Se conoce que Seda Loreto estaría denunciando al actual alcalde de Curinga. Este en su defensa a través de la radio que dice que es suya, pero no está a su nombre (LA PLAYA 106.9), solo se ha victimizado y ha intentado azuzar a la población pidiendo tomar el palacio municipal con el argumento que, “no le dejan trabajar”.

La subgerencia de fiscalización MPR alerta a los candidatos y organizaciones sociales de base contar con el asesoramiento adecuado y pode a disposición a sus técnicos del área competente para poder desarrollar diferentes tipo de trabajos de connotación social a favor de la población.