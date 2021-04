Municipalidad de Requena inicia obra de asfaltado de la Av. San Martín y Tarapacá

¡Continúan las obras!

Calles olvidadas e inundadas del centro de la ciudad son recuperadas.

Requena espera que Gobernador Elisbán Ochoa cumpla su palabra.



El alcalde de la Municipalidad Provincial de Requena, Sr. Orlando Jakers Huaymacari, firmó contrato e hizo la entrega de terreno para la ejecución de la obra “Reparación de pavimento en la colocación de carpeta asfáltica de la calle Malecón Tarapacá y José de San Martín, calle Rodríguez y Vargas Guerra” valorizado en cerca de 1 millón de soles. Los trabajos inician este viernes, cuentan con 45 días de plazo de ejecución.

La empresa “Consorcio Requena” es la encargada de ejecutar las labores de mejoramiento de la transitabilidad en 850 metros lineales de calles que se encontraban en mal estado desde hace varios años. Los vecinos del lugar se mostraron agradecidos por el inicio de las obras, considerando que adolecen de un problema con su alcantarillo, cuyo mantenimiento también se encuentra considerado en el expediente técnico.

“En este sector padecemos de muchas inundaciones por el desagüe. El alcalde nos ha informado que todo esta considerado. Estamos muy agradecidos por esta importante obra”, expresó Edilverto Ricopa, vecino de la calle San Martín.

El alcalde de Requena, Sr. Orlando Jakers, dijo que la obra se ejecuta con financiamiento del fondo de compensación municipal, cuya inversión es de 949 mil soles. Se ha tomado en cuenta la grave situación de la zona para poder hacer efectivo los trabajos de asfalto que duraran 45 días calendarios.

“Nosotros seguimos trabajando a pesar que hemos perdido un año de gestión a causa de la pandemia. Teniendo en cuenta que nuestro presupuesto también no nos ayuda mucho. Creemos que esta obra es importante porque estamos conectando la zona comercial con el anillo vial. Dando mayores facilidades de transporte para nuestros vecinos” expreso el burgomaestre de Requena.

Gobernador Regional debe cumplir con asfaltado de 50 cuadras

El año pasado el Gobernador Regional de Loreto Prof. Elisban Ochoa Sosa, viendo la situación de las pistas de Requena se comprometió en asfaltar 50 cuadras de las calles céntricas de la ciudad. La Municipalidad de Requena presentó el expediente técnico para hacer realidad el ofrecimiento, sin embargo, hasta la fecha la autoridad regional no ha cumplido su palabra. Los vecinos de Requena le hicieron recordar que ofreció la obra para el mes de enero, luego febrero, pero; siendo fines del mes de abril, hasta el momento no hay noticias de tan anhelado proyecto. “Señor Elisban Ochoa, usted se comprometió públicamente, por favor cumpla su palabra”, finalizaron los vecinos requeninos.