¡Pioneros en apoyo social!

En tres años, la gestión de Orlando Jakers, ha priorizado egresos de más de 1 millón de soles en inversión en apoyo a las familias en extrema pobreza.



Ayuda humanitaria va desde donación de alimentos, hasta traslado de féretros y ataúdes para los vecinos requeninos.

Es 12 de marzo, en Requena, son las primeras horas del sábado, día que inicia con noticias fúnebres. La asistente social de la Municipalidad Provincial de Requena acaba de recibir una llamada, es de la familia Murayari Tamani, quienes informan entre lágrimas el deceso de su único hijo, Lucas Murayari Tamani, un niño con habilidades diferentes que acaba de partir al encuentro con Dios. Con el dolor latente, la familia no lo piensa dos veces y acude al auxilio de la Municipalidad de Requena. Los vecinos conocen la característica humanista de Orlando Jakers, actual alcalde de la mencionada provincia, y no lo dudan en buscar apoyo.

Así como el caso de “Luquitas”, existen hasta 15 durante cada mes. En ocasiones como esta la comuna corre con los gastos de compra de ataúdes y productos de primera necesidad para atender a las familias sumidas en desgracia. Existen ocasiones donde los vecinos en su lucha por salvar sus vidas acuden a Iquitos y lastimosamente pierden la batalla con la muerte. En estas circunstancias, la Municipalidad también corre con todos los gastos fúnebres, presupuesto que se incrementa por que se tiene que trasladar a los féretros hasta la ciudad de Requena, incluso, en todos los casos contratan yates particulares para el traslado de una sola persona, teniendo en cuenta que las empresas de transporte fluvial se niegan a trasladar “muertos”.

APOYO POR TODOS LADOS

Requena es considerada una provincia en pobreza y pobreza extrema, esto hace que la mayoría de sus habitantes, busque siempre la asistencia social de sus municipalidades. En ese sentido, la gestión municipal que lidera el Sr. Orlando Jakers, recibe todo tipo de requerimientos para apoyo, incluso hasta para fiestas de aniversario de los pueblos, estos se sintetizan y priorizan de acuerdo a la emergencia con la que se presentan. De esta manera en pandemia se han podido salvar muchas vidas, ya que la comuna ha solventado innumerables gastos de pasajes ida y vuelta fluvial, también aéreo (Iquitos – Requena. Iquitos Lima y viceversa) de pacientes con covid19, hospedaje, alimentación, atención casa por casa a pacientes, entrega de medicinas gratuitas y hasta alimentos para las familias más humildes.

“La verdad que nosotros todos los días estamos apoyando a la gente, algunos no lo ven así. Sin embargo, priorizamos los apoyos porque hay gente que tiene la capacidad económica y solicitan, al mismo tiempo hay personas que de verdad necesitan y tenemos que ver por ellos. Esto lo hacemos desde la radio, yo soy comunicador, donde siempre hemos apoyado a nuestros vecinos”, expresa Orlando Jakers.

En Requena, el apoyo social es una característica de la principal autoridad, se puede resumir en la entrega de útiles escolares de los niños en el año 2020, implementos deportivos a los equipos de futbol de la ciudad y las comunidades, pago del tratamiento de personas con enfermedades graves, entrega de materiales de construcción, combustible a los hermanos ribereños, alimentos para ellos, apoyo en sus trámites administrativos en diferentes ámbitos, etc.

En tres años de gestión de Jakers, su principal característica ha sido el apoyo social, lo dicen los propios vecinos de las zonas más humildes de la provincia. La mayoría han sido beneficiados con diferentes apoyos, incluso algunos han podido sobrevivir a sus enfermedades por la atención otorgada oportunamente. Son detalles que poco se publicitan desde la propia Municipalidad, sin embargo, como medio de prensa estamos en la facultad de informar sobre la inversión de nuestros recursos en sistemas de administración humanistas y sin distinción alguna.