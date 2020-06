Municipalidad de Requena compró medicamentos por miles de soles a trabajadora locadora

Proveedora consigna dirección donde funciona un taller de mecánica en calle Los Ángeles 126/ San Juan.

Ganó más de 60 mil soles en el marco de la pandemia que ha matado a varios requeninos.

Desde hace años la población de Requena reclama al Ministerio Público que envíe a fiscales probos, honrados y, sobre todo, con un profundo sentido de justicia que siente precedente para que las futuras autoridades no sigan despilfarrando el presupuesto público enviado a esa provincia.

Provincia donde varios de sus hijos hace poco han muerto por pandemia del coronavirus, por no tener oxígeno que jalar y auxiliar así a sus pulmones y, por ende, salvar sus vidas. Fallecieron muchos por falta de todo.

Mas los que han tenido en sus manos la posibilidad de enmendar el abandono de la salud en esa ciudad, habrían decidido continuar haciendo adquisiciones direccionadas. Porque tienen la certeza que la justicia no les caerá encima.

Si antes las denuncias giraban en torno al ex alcalde Marden Paredes Sandoval, ahora rondan al burgomaestre Orlando Jacker, que tiene por gerente municipal a Óscar Fuentes Tello y como administrador a Johnny Lovera Vásquez, quienes tendrían responsabilidad en lo que viene adquiriendo la municipalidad de Requena.

COMPRAN MEDICINA A LOCADORA MUNICIPAL DE REQUENA.

Rosmery Lisbana Gamarra Cercedo, es una trabajadora contratada como locadora, a quien le pagaron por “asesoría en aplicativos informáticos de la Meta 04: “Lucha contra la anemia”, la suma de 8,500 soles en tres oportunidades en lo que va del 2020, según registro SIAF 000960, 001287 y 001167.

Y ante la pandemia no pudiendo dejar pasar la oportunidad de contar con dinero fresco y rápido; le hacen tres adquisiciones de medicamentos para prevenir el contagio del Covid-19. Adquisición a su tienda “Comercial Eduteo” con Ruc: 10484242459, dedicada a venta al por menor de productos farmacéuticos.

A.- Registro Siaf 001186 por 3,400 soles. B.- Registro Siaf 001187 por 25 mil 600 soles. C.- Registro Siaf 001188 por 26,800 soles. Total: 55 mil 800 soles, que sumados a los 8,500 de su labor como asesora informática, le representaron un monto de 64,300 soles.

COMPRARON MOTOFURGON A 11 MIL SOLES CADA UNO.

Y ni siquiera de marca reconocida en el mercado motorizado, sino Zonghen, cuyo costo real debe ser menor. Lo adquirieron a “Comercial Rocal Sac” ubicado en Av. Del Ejército 1855, cuya gerente general es Nora Alves Lomas. Negocio dedicado a la venta de materiales de construcción, ferretería y fontanería.

Los tres vehículos por: 34,350 soles, según registro Siaf 000754 del 19 de marzo 2020. Siendo que luego también deciden alquilar moto furgón a Guevara Sandoval Edson, a todo costo para la distribución de canastas de víveres por Covid a 4 mil soles. Otro servicio dado por Cobos Tamani Mario, para reparación de dos vehículos motocarro a fin que el personal se movilice por Requena, a un costo de 4 mil soles.

SON UNOS TRAGONES…

Una cachetada a la pobreza. Gente moría por falta de medicina, por oxígeno, etc. mientras que desde la municipalidad disponían grandes gastos en alimentación. Miles para personal municipal, que como todos saben, no ha estado laborando al 100%.

En febrero le dan a Edson Guevara, 3,215 soles para alimentación en un proyecto ganadero. El mismo mes a “Mirza´s SRL” (agárrense) la suma de 42,355 soles colocando como concepto: “Almuerzo de camaradería del plantel de Vacaciones Útiles por 5 días”. Lo que se evidencia en el registro Siaf: 000317.

Otro aporte a la misma “Mirza´s SRL” por 4,048 soles, alimentos para trabajadores de la municipalidad, 15/04/2020 Registro Siaf 000965. A la misma empresa 7,600 soles alimentación para 20 personas.- Otro pago por 6,896 soles por alimentos para personal que entregó las bolsas con víveres.- Otro monto de 6,040 por alimentos para trabajadores municipales en el marco de emergencia Covid.

Mientras que a Chung Del Águila Modesto, le pagaron 1,680 soles por alimentos para los internados en centro covid. Y otro pago por 4,200 soles por alimentos solicitados por la gerencia de desarrollo social y económico.

Igual, la empresa puede dar el servicio de alimentación, como alquilar bote motor por varios miles de soles.

Finalmente, en el gobierno local anterior se gastaron millones de soles en pago por perfiles, proyectos que luego quedaron en la nada. Se conoce que igual, en la presente gestión, estaría por salir otro lote de papeles y más papeles, que en nada ayudarían al bienestar concreto de esa provincia.

(Luz Marina Herrera Lama).