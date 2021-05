Municipalidad de Requena a punto de concluir con mejoramiento de pistas de la calle Buenos Aires

Son 3 obras que se ejecutan en simultáneo

Anterior gestión dejo inconclusa la obra en la mencionada calle.



Gestión de alcalde Jakers asumió pasivos y los concluyó como en las calles 2 de mayo, Aviación y san Antonio.

Ante la denuncia pública de un ciudadano de apellido Ampuero. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Requena, Sr. Orlando Jakers, dio a conocer las importantes obras que se ejecutan en su ciudad de forma simultánea. Asimismo, aclaró que la gestión que ingresó en el 2019, asumió los pasivos de la anterior administración municipal, logrando concluir y ejecutando importantes obras de transitabiilidad para los vecinos.

Los hechos informados con datos inexactos se basan a la ejecución del mejoramiento con pistas de la calle Buenos Aires, obra que inició a ejecutar la gestión del exalcalde Marden Paredes, culminando su periodo dejando inconcluso los trabajos. En ese sentido, el proyecto es ejecutado por el consorcio “Aquiles”, no por la empresa “Lareca”, como menciona el ciudadano. La obra se encuentra en proceso de culminación, toda vez que fue parte de diferentes observaciones en la elaboración de su expediente técnico, las mismas que se levantaron para concluir la obra.

En la actualidad, a pesar de las paralizaciones por la pandemia mundial por la covid19, la obra que consta del mejoramiento de la vía de 315 metros lineales con construcción de pistas, cunetas y veredas, continúa ejecutándose de forma rápida. Tal cual como se hizo con otras obras de pistas en las calles 2 de mayo, Aviación y San Antonio, donde se desarrollaron los trabajos complementarios y se concluyó.

“Existen muchas contradicciones cuando dicen que no hacemos nada, todo lo contrario, estamos ejecutando obras de mejoramiento de vías en la Av. San Martín y Tarapacá; además la plazuela y el monumento del peladillo. Tenemos también las carreteras y en los próximos días estamos iniciando con las actividades de Trabaja Perú”, expresa el alcalde Orlando Jakers.

Obra de alcantarillado

En lo que concierne la obra de alcantarillado ejecutada por la anterior gestión, esta no ha sido dejada de lado por la gestión ya que en la actualidad se encuentra en proceso de auditoria, mientras tanto se gestiona un presupuesto adicional en el Ministerio de Vivienda para la culminación.

Es importante señalar que la Municipalidad no tiene ningún vínculo político con ningún candidato, en el peor de los casos oficialmente el proceso electoral regional y municipal no ha comenzado. Asimismo, hasta el momento no existe ninguna denuncia formal sobre el mal uso de los recursos del estado. “Rechazamos las informaciones mal intencionadas, cuyo único interés es afectar a la gestión. Yo no tengo ningún hermano que se llama Hugo, otra información errada que solo busca perjudicarnos”, finalizó el burgomaestre.