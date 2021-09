Municipalidad de Punchana la más indolente de todo Loreto

Regidores se solidarizan con trabajadores que no cobran su sueldo.



Cinco regidores de la comuna edil, ayer hicieron llegar un documento a la alcaldesa de Punchana Jane Donayre Chávez, a quien le exhortan el cumplimiento de pago de remuneraciones pendientes que tiene la municipalidad con sus trabajadores.

Es de sorprender y no entender cómo esa comuna que cuenta con un presupuesto especial para su personal, no les está cancelando desde hace 4 meses, lo que lógicamente viene generando que los locadores e integrantes de Trabaja Perú impagos, protesten agriamente.

¿De qué van a vivir ellos y sus familias? ¿Tanta indolencia puede haber en el corazón y razonamiento de la alcaldesa de Punchana que fue elegida con un alto porcentaje de votos para ocupar ese cargo?

Una contratación de personas que está programada y presupuestada, por lo que no se comprende ¿dónde está yendo ese dinero? Varios regidores han enviado el oficio a la alcaldesa y ojalá pueda escucharlos, así como atender, sobre todo, el pago de los trabajadores cuyas familias son muy humildes.