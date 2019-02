A pocas semanas de iniciada la gestión del alcalde Giampaolo Rojas Floríndez.

“Estamos haciendo todo lo posible para que las cosas cambien para bien”, dice autoridad edil.

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Loreto-Nauta, Giampaolo Ossio Rojas Floríndez, informó que a escasos 20 días de su gestión ha entregado el terreno para la construcción de losa deportiva multiusos del Parque Cenepa de la ciudad de Nauta, en beneficio de la población para práctica de diversas disciplinas deportivas.

El presupuesto de esta obra que se presenta con destacable celeridad asciende a S/. 573,296.95, con un plazo de ejecución de 75 días a ejecutarse por la empresa Amazons Constructores y Servicios Generales S.R.L.

“Estamos haciendo todo lo posible para que las cosas cambien para bien”, dijo la autoridad edil e indicó que con el apoyo del gobierno regional y central están tocando puertas. “Lo hicimos desde el momento que hemos ganado las elecciones”.

En tanto que ayer fue un día especial para el alcalde Giampaolo porque gestionando un significativo presupuesto han podido dar trabajo. “Hemos empezado con 100 personas para aliviar su economía, porque comprendemos que es una gran necesitad generar puestos de trabajo en toda nuestra gran provincia de Loreto-Nauta”.

Esta forma de generar empleo temporal antes se llamaba Actividades, ahora se denomina IOAR (intervenciones para rehabilitaciones), para servicios de limpieza (barredoras), en el relleno sanitario, de mantenimiento, recuperaciones. Son 21 días de trabajo a 30 soles diarios. Está programado para meses claves del año.

El alcalde expresó su preocupación por la situación de la entidad que dirige. “Acabamos de salir de una gestión totalmente desastrosa que nos ha dejado con deudas como el no pago de luz por dos meses, debiendo de combustible de noviembre y diciembre, las máquinas no pueden moverse sin combustible”.

Ayer inició la actividad de trabajo temporal en el marco de una emotiva ceremonia en el frontis de la comuna provincial frente a la Plaza del Centenario. “Debió empezar desde enero, pero ha sido imposible porque no teníamos la economía, los medios, las cuentas nos han dejado blanqueadas, sin un sol”, reclamó el burgomaestre.

VACACIONES ÚTILES

NAUTA 2019

Otra de las actividades que le han devuelto esperanza es el gran éxito de las Vacaciones Útiles Nauta 2019. “Pensamos atender a 500 niños, pero se ha duplicado las ganas de los padres de familia y de los niños para participar, a tal punto que se han inscrito 1,310 niños”. Todos han sido atendidos con sus polos y útiles básicos. Se recompusieron en varios turnos y se está llevando a cabo con total normalidad las clases.

Los cursos son matemáticas, comunicación, dibujo y pintura, danzas, cómputo y diversas disciplinas deportivas. Las sedes son la institución educativa “Jorge Bardales Ruíz”, otras zonas como “El Arenal”, “Huaratapairo”, Iglesia Adventista Séptimo Día”, auditorio de la comuna de Loreto-Nauta, estadio Municipal y colegio “Rosa Mística”. Inició el 18 de enero y termina el 23 de febrero 2019. (Diana López M.)