Municipalidad de Belén realiza labor sanitaria de fumigación en calles del distrito

Alcalde Gerson Lecca garantiza desinfección de todo el distrito

A través de su equipo operativo de Higiene y Salubridad de la Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Comercialización.



BELÉN NO BAJA LA GUARDIA| La Municipalidad Distrital de Belén a través de su equipo operativo de Higiene y Salubridad de la Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Comercialización, viene realizando labor sanitaria de fumigación y ejecutándose en forma periódica de acuerdo al cronograma de trabajo, empezando en la alameda calle 6 y calles adyacentes, a petición de parte de los vecinos, quiénes están agradecidos por el alcalde CPC. Gerson Lecca García, por el trabajo que viene realizando, tanto el mejoramiento de la vía peatonal, liberación de la venta ambulatoria y desinfección de la Alameda.

Con esta acción el burgomaestre de Belén continúa reafirmando su compromiso de garantizar la desinfección de todo el distrito, resaltando el valioso esfuerzo del equipo de colaboradores que realizan esta labor, contribuyendo a minimizar el contagio del COVID-19 en la ciudad.

Es preciso recalcar las medidas generales sobre higiene personal y prevención de riesgos:

Lavado frecuente de manos, al menos antes de comer, después de estornudar, toser o sonarse la nariz, después de usar el baño, antes de manipular alimentos, después de tocar o limpiar superficies que puedan estar contaminadas y después de usar o compartir equipos como maquinaria, ordenadores, materiales, etc.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos, ya que estas facilitan su transmisión.

Al toser o estornudar hay que cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.

Utilizar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras usarlo.

Si presentas síntomas respiratorios evita el contacto cercano con otras personas.

Guardar una distancia preventiva mínima de 1.5 m en cualquier contacto con otras personas y evitar la concentración de las mismas.