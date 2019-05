Municipalidad de Belén clausuró temporalmente 9 tiendas comerciales

Por incumplir con medidas de seguridad

Con la finalidad de salvaguardar la seguridad y la integridad de los vecinos beleninos y por disposición del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Belén, Gerson Lecca García, se realizó un operativo inopinado en la calle Arica y Abtao.

Este operativo articulado se desarrolló a través de la Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Comercialización, Ministerio Público, Fiscalía de Trata de Personas, SUNAFIL, Defensa Civil, Comisaría de Belén, Policía Municipal y Serenazgo de la comuna.

La intervención se dio en la calle Arica y Abtao en varias tiendas comerciales, ahí se procedió a inspeccionar si es que cumplían con las medidas de seguridad y la licencia de funcionamiento, pero la mayoría no lo hizo y por ello se clausuró los locales por no contar con extintores, luces de emergencia, entre otros que incurren en contra de la seguridad de las personas.

En total se clausuraron nueve establecimientos de comercio y a otros se les notificó para que subsanen las observaciones correspondientes.

De esta manera la gestión de nuestro alcalde, Gerson Lecca, continuará realizando estos operativos y la fiscalización por el bien de los vecinos ya que su deseo es contar con un distrito limpio, seguro y ordenado.