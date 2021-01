Multan a ciudadanos por no usar mascarillas

PNP realizó operativos en distintos puntos de Iquitos por fiesta de año nuevo



Para garantizar que durante las fiestas de año nuevo los ciudadanos no se olviden de que el uso de la mascarilla es obligatorio, la policía nacional del Perú realizó varios operativos por distintos puntos de la ciudad de Iquitos.

Los efectivos estuvieron interviniendo a los que iban a bordo de vehículos e incluso también a los que transitaban por las calles y de no llevar su mascarilla eran multados. Estos operativos también fueron apoyados por miembros de las fuerzas armadas.

Cabe recordar que, el uso de la mascarilla es obligatorio y de no llevarla en un espacio público la multa puede llegar hasta los 344 soles. De igual forma está prohibido ingresar a locales como mercados, tiendas y demás sin llevar puesto la mascarilla, todo ello a fin de reducir la posibilidad de contagio de la COVID-19. (R. Graicht)