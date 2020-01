Mujeres nativas del Marañón no participarán en paro para exigir cumplimiento de acuerdos con el Estado

Son 34 comunidades de base que denuncian que protestas ocultan intereses políticos.

La líder indígena Sara Vásquez Silva, presidenta de la Organización de Mujeres Nativas del Marañón (Orgamunama), anunció que esta asociación que agrupa a 34 comunidades femeninas de base, no participará en el paro que han convocado las federaciones nativas del circuito petrolero en la cuenca del Marañón, a partir del 10 de enero, para exigir una “Implementación y cumplimiento a los acuerdos” con el Estado.

“No voy a participar como presidente de la organización de las mujeres, porque siempre estoy bregando por las 34 comunidades para implementar proyectos de trabajo productivo. El Estado está yendo bien, porque está cerrando una serie de brechas en varias comunidades”, dijo la líder femenina.

“Nosotras trabajamos y esperamos que el Estado también cumpla con los proyectos que estamos haciendo nosotras como mujeres”, agregó la dirigente a través de Red de Comunicación Regional (RCR) de Lima.

Remarcó que “muchas veces los hombres hacen un paro para bien de su bolsillo, pero eso para nosotros no está bien. Entonces no está bien ese paro que quieren hacer. Para mí va a ser un retraso si yo acudo al paro. Nosotras estamos haciendo proyectos de trabajo productivo como crianza de gallinas y piscigranjas y por eso yo no voy a acudir. El paro es una cosa inconveniente, porque nosotras no estamos para paros”.

“Para mí el paro tiene intereses políticos y no están viendo por las comunidades. El paro no tiene un interés para las comunidades, porque ellos nunca han venido a las comunidades. Ellos no piensan en las comunidades, más bien yo como mujer sí estoy velando por las comunidades”, destacó.

Enfatizó que “los varones indígenas no velan por los trabajos productivos de las mujeres de la Amazonía. “No estoy en contra de Petroperú y de Pluspetrol, pero debemos enfocarnos en las necesidades de las mujeres y los niños. Eso es lo que a mí me interesa y por eso es que yo empecé a trabajar por las comunidades, para llegar a un buen acuerdo para el desarrollo de los trabajos productivos. Tengo el respaldo de los apus y de las madres. El Estado debe tener una reunión con nosotras para llegar a un plan entre el Estado y la organización Orgamunama”.

“Nosotras no vamos a participar en el paro, porque encima nos piden llevar víveres. ¿Cómo va a ser un paro así? Un paro tiene que ser bien planificado, pero no para buscar un lío, sino para ser constructivo de un plan para las comunidades. Nos piden víveres a pesar de que nosotras siempre estamos marginadas de cualquier reunión. Muy poco he participado en las reuniones, porque nunca me dejaban participar”, señaló. (Diana López M.)