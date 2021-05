Mujer trans es asesinada en Nauta

Se trataría de un crimen de odio, según el representante de la comunidad LGTBI+ de Iquitos, Clauco Velásquez.



Ayer en horas de la madrugada se produjo el asesinato de Rodrigo Fernández Villanueva, identificada como mujer transexual de 27 años. El hecho habría ocurrido mientras la víctima cuidaba del negocio familiar de venta de celulares. A lo que fue agredida y acuchillada. La identidad del homicida aún se desconoce.

Ante ello, el representante de la comunidad LGTBI+ en Iquitos, Clauco Velásquez, indicó que se trata de un crimen de odio y que esto no es nada fuera de lo común al tratarse de una mujer trans, que son las más discriminadas de la comunidad LGTBI+. Agregó que espera que se aplique todo el peso de la ley sobre el responsable, pero que teme que dado el sistema que excluye a las personas trans, esto pase desapercibido.

“Temo que las autoridades no apliquen la sanción máxima de la ley al dar con el responsable, puesto a que existe una sociedad que discrimina a las personas trans y abusan de que estas no tienen una ley que las ampare en crímenes de odio”. Manifestó.

Precisó que los miembros de su comunidad tienen una gran desventaja al no verse amparados en una ley de esta modalidad, por considerarse algo necesario dada la exposición al peligro de los prejuicios constantes de la sociedad. “Para nuestro Estado lo único que una trans puede hacer es un trabajo sexual o en peluquería, trabajos en que se exponen diariamente porque no saben con qué tipo de ciudadano estarán”.

Asimismo, exhortó a los nuevos congresistas por Loreto a no dejar que este proyecto de ley se estanque y señaló que esta tragedia podría volver a ocurrir en cualquier momento sino se cambian los conceptos que se tienen de los miembros de la comunidad. “Llamamos a los congresistas que nos van a representar de aquí en adelante, que este proyecto no queda en el olvido, porque los ciudadanos LGTB somos ciudadanos también y si no se va a seguir suscitando esto”. Concluyó. (A. Padilla)