Mujer salva de ser asaltada por avezados delincuentes

Sujetos se iban a llevar más de 40,000 soles



Dos sujetos que se encontraban a bordo de una motocicleta, intentaron asaltar a Liz Sandra de la Cruz Salinas de 38 años de edad.

Según fuentes policiales, la comerciante fue víctima de intento de asalto, minutos después de salir del Banco de Crédito del Perú, ubicado en los cruces de la calle Próspero con Putumayo.

La mujer había retirado la suma en efectivo de 43,812 soles. Fue ahí, que al momento de bajar de un motocarro en el frontis de su domicilio, ubicado en la calle Jorge Chávez, fue interceptada por una motocicleta modelo XTZ de color blanco y negro.

En el vehículo se encontraban dos personas. Fue en esos momentos que el que iba como pasajero, se lanza sobre la cartera de cuero de la mujer, con la finalidad de despojarla de su poder, no logrando su objetivo, toda vez que la cartera se encontraban ambas tiras, sujetada a la altura de la cintura y el bolsón, apretado entre las piernas, por lo que se inició un forcejeo entre el sujeto y la víctima.

La mujer lanzó un grito de desesperación y del interior de su domicilio salieron sus familiares, entre ellos, la madre de la agraviada, quien cogió la cartera e ingresó velozmente al interior de su vivienda.

Los facinerosos se percataron de este hecho y al no haber logrado su objetivo, uno de ellos, sacó una pistola y realizó un disparo al aire, huyendo raudamente de lugar con dirección desconocida.

Esta vez los delincuentes no lograron arrebatarle el bolso a su víctima. Sin embargo, la delincuencia sigue campeando en nuestra ciudad. El caso fue denunciado en el departamento de investigación criminal de la policía nacional del Perú, para las diligencias respectivas.

(C. Ampuero)