Mujer salva de morir tras ser impactada por volquete

Su motocicleta quedó debajo del camión

Un lamentable accidente de tránsito se registró en los cruces de la avenida La Participación con José Abelardo Quiñones, el día de ayer cerca de las 10 de la mañana. Un camión embistió a una mujer que iba a bordo de su moto, marca Yamaha de color negro. La motocicleta quedó debajo del camión, mientras que la conductora dio vueltas de campana y evitó ser arrollada por el pesado vehículo. La joven salió ilesa y se salvó milagrosamente.

El hecho ocurrió cuando la moto y el pesado vehículo se trasladaban con dirección de norte a sur por la calle Moore, ambos vehículos esperaron que el semáforo que está en los cruces de La Participación con José Abelardo Quiñones cambie de rojo a verde.

La moto que era conducida por la joven, se encontraba en el mismo carril que el pesado camión, pero al lado derecho y el camión al lado izquierdo.

Cuando el semáforo cambia a luz verde la joven trató de adelantar al volquete para cruzar e ir por la avenida La Participación, lamentablemente el chofer del vehículo mayor no se percató y embistió a la joven.

Afortunadamente el chofer del volquete no conducía a excesiva velocidad, caso contrario estaríamos hablando de una muerte segura. La joven cayó al suelo, y dio varias vueltas sobre el pavimento, para ponerse a un costado de la pista y evitar que las llantas del volquete le alcance.

Los demás conductores que vieron el accidente se bajaron sus vehículos y fueron en auxilio de la mujer. Muchos de ellos increparon al chofer del camión, quien al bajarse de su vehículo, manifestó que el mantenía su carril y que fue la joven quien se cruzó en su camino y no pudo hacer nada para evitar el accidente.

Hasta el lugar llegó personal de la Policía Nacional, quienes trasladaron a la joven hasta el Hospital Apoyo Iquitos y al conductor del volquete a la comisaría 9 de Octubre, para las investigaciones del caso.

(C. Ampuero)