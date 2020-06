Mujer que mató a pareja en defensa propia seguirá en prisión preventiva por 9 meses

Así lo determinó el 2º Juzgado Penal de Investigación Preparatoria en Resolución Nº 03.

Abogado de involucrado presentará una tutela de derechos ante el juzgado de turno.

A fines del mes de setiembre 2019 la ciudad de Iquitos amaneció conmocionada al enterarse que una mujer había asestado una puñalada a su pareja (en el hombro derecho) en el segundo piso del local nocturno Templo del Vallenato”, ubicado en la calle Raimondi en pleno centro de Iquitos.

Según recuento policial, Nelly Cecilia Acosta Egúsquiza, discutió con Álvaro Luis Vega Gamarra, porque éste en estado de embriaguez habría querido salir a la calle a consumir estupefacientes ya que ella se lo había escondido en una parte del ambiente donde ocurrió la tragedia.

Ella en su defensa declaró que el hombre la estuvo golpeando y asfixiándola con el objetivo de ahorcarla (5 am). Lo que su abogado prueba a través del Certificado Médico Legal Nº 015605-L practicado en la persona de Cecilia Acosta.

Siendo que su patrocinada agarró un utensilio de cocina para defenderse y cuando lo vio chorreando sangre en el piso, salió a buscar ayuda del serenazgo y la policía, quienes de inmediato ingresaron al ambiente de la pelea, llevando al hospital regional al herido donde al poco tiempo falleció.

Desde esa época la mujer acusada por la fiscalía, está internada en el penal de mujeres de Iquitos. Desde hace un tiempo ha asumido su defensa el Abog. Moisés Paz Panduro, quien de inmediato se opuso al requerimiento fiscal de prolongación de prisión preventiva para su patrocinada. Aduciendo, que el fiscal no ha tomado en cuenta el informe policial 690-2019 que concluye que se demostró la agresión sufrida por Cecilia Acosta, en su contra por el occiso agresor.

“Cecilia Acosta no tuvo otro medio para defenderse que agarrar el cuchillo que se encontraba en la mesa descrita y evitar ser ultimada por Álvaro Vega, lo que se ve en el dictamen pericial 2019001000416 del Servicio de Biología Forense respecto del cuchillo encontrado, concluye que es de material metálico de 30 cm.

En el protocolo de necropsia establece que el cuchillo ingresó 20 cm. Significa que no tuvo la intención de matarlo, menos con alevosía. Eso se encuentra en el Acta de Reconstrucción de los Hechos.

Se reconstruye y se verifica nuevamente por qué tuvo esos hematomas y contusiones por causa de la violencia que ejerció el occiso agraviado contra ella y empezó a ahorcarla fuertemente por lo cual sintió que no podía respirar y es allí que coge el cuchillo y se defiende. Ella no tuvo la intención de matarlo. Si no hubiese actuado de esa manera Cecilia Acosta, la muerta sería ella y acá estarían juzgando un caso de Feminicidio.

Mi patrocinada, doña Cecilia Acosta, desde el primer momento de los hechos señaló lo que realmente ocurrió y dijo todo lo que pasó, confesando de forma espontánea. Ella fue quien utilizó el cuchillo para evitar que la siga lesionando y percibía una probable muerte por la falta de oxígeno producto del ahorcamiento. Por lo que la calificación debe ser homicidio simple, no homicidio calificado por alevosía”, habla el abogado.

Agregando que el pasado martes 23 de junio 2020 a través de la Resolución 03, ya se emitió la aceptación judicial de la prolongación de prisión preventiva por nueve meses, solicitada por el fiscal José Tomalla Velez, de la segunda fiscalía provincial corporativa de Maynas.

“Frente a ello, esta semana voy a plantear una tutela de derechos, en la cual el juez ordene al fiscal que adecúe el homicidio calificado por alevosía que ellos creen que es, por cuanto es homicidio simple en legítima defensa.

El fiscal ni siquiera ha presentado el documento de medicina legal del mismo ministerio público, además dice que no hemos presentado elementos nuevos y es falso, sí hemos acreditado que mi patrocinada tiene domicilio donde permanecer en Iquitos y centro laboral. Y ocultar documentos de manera misteriosa no es hacer justicia, no es administrar justicia fiscal.

El caso ha sido muy sonado en Iquitos, por pandemia yo no he podido estar allá, pero una vez que se reanuden los vuelos estaré presente para defender como se debe a una persona que incrustó un cuchillo a su pareja en defensa propia porque éste que tenía una contextura mucho más fuerte, la estaba ahorcando. De haberlo logrado, todos habrían hablado de un feminicidio y no al revés”, concluyó el hombre de leyes.