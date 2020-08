Mujer pide ayuda para sus cuatro menores hijos

Exmarido la abandonó, se fue con su amante y vendió su casa



La señora Natividad Sandoval, fue abandonada por su marido, Luis Padilla, quien se fue con otra mujer. Según los familiares de la señora, la amante le habría hecho daño. Desde ese momento la mujer que acudió a varios médicos y a diferentes hospitales, e incluso fue a tratarse en la ciudad de Lima, no pudo ser diagnosticada por los médicos con ninguna enfermedad.

En este terrible episodio los que más vienen sufriendo son sus cuatro menores hijos, mismos, que no cuentan con alimentos, ropas, educación, entre otras cosas.

La mujer aún se mantiene en cama y no puede hacer absolutamente nada. Los familiares de la mujer agraviada indicaron, que el marido no sólo se contentó con dejarla en estado de abandono, juntamente con sus hijos, sino también qué habría vendido la casa y no dio parte del dinero a su familia.

A raíz de esta situación la madre de familia con sus menores hijos, fue a vivir en la casa de la abuelita, ubicada por el sector de Cabo López.

LLEGÓ AYUDA

Tras conocer este lamentable hecho, varias personas de buen corazón hicieron dar el apoyo recibido a esta mujer y a sus cuatro hijos. Los entregaron víveres, desayunos, prendas de vestir y dinero en efectivo.

Asimismo representantes de la demuna de maynas, llegaron hasta la vivienda donde se encuentra esta mujer y empezaron a realizar el apoyo legal en favor de estas personas.

