En una casa que funcionaba como una clínica clandestina



Un video que fue grabado por una persona con un celular registraba el momento en que los vecinos y familiares ingresaron desesperadamente a una casa en donde funcionaba una clínica clandestina, para tratar de salvar la vida Stefany Morayma Caman Villacorta (25), pero lamentablemente era tarde.

Le cargaron en brazos, le sacaron a la calle, le subieron a un patrullero y le trasladaron a un centro de salud en donde los médicos solo certificaron su deceso.

La joven habría fallecido por una mala práctica de lipoescultura que era realizada por una enfermera. El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Nueva Esperanza, por inmediaciones de la cuadra 25 de la calle Putumayo

La enfermera Diamantina Doris Rojas Romero, que según el Colegio de Enfermeros se encuentra en calidad de inhabilitada, practicaba la lipoescultura a la víctima en una casa que había alquilado junto a un grupo de personas y según se dijo, también son sus familiares.

Los restos de la joven madre fueron velados en su vivienda ubicada en el pasaje González Vigil, con Avenida del Ejército para luego sus restos mortales sean enterrados en un cementerio de la ciudad.

Este no sería el primer caso de una intervención quirúrgica de lipoescultura que habrían realizado en esta clínica clandestina, según la fiscalía hay más víctimas que no quisieron declarar, ni poner la denuncia respectiva. El Ministerio Público continúa con las investigaciones preliminares y está tras los pasos de un médico quien también habría participado de dicha intervención. (C. Ampuero)