Vecinos cansados de tanta agresión hacia el hombre llamaron a los serenos.

Si las cosas hubieran sido al revés el hombre estaría detenido en la comisaría. Vecinos que viven en el asentamiento humano “Delicia Manzur”, llamaron a la base del serenazgo para que los agentes se constituyeran hasta el lugar e intervengan un caso de violencia familiar.

A decir, de Segundo Pérez González (42), presidente de la junta vecinal de dicho asentamiento humano, pidió la intervención de Liz Arirama Yuirama (29), quien en aparente estado de ebriedad habría estado agrediendo física y psicológicamente a su conviviente Lemner Papa Huanio (28).

“El vecino es tan caballero que no responde a los golpes de su mujer. A veces peca de huev… Y deja que su mujer haga lo que le venga en gana. Su conviviente, cada vez que está borracha busca todo tipo de justificación para pegarle al vecino. Nosotros estamos cansados de ver cómo esta mujer aprovechando su condición, maltrata a su marido. Imagínate que todo sea lo contrario, al vecino le estarían acusando de pegalón, de mal marido, de todo. Como él nunca va a hacer nada, nosotros decidimos alertar a las autoridades”, contó una vecina de la zona.

Según versión de los pobladores, la mujer aprovecha su condición para agredir constantemente a su pareja. Sin embargo, los protagonistas de esta pelea, decidieron no ir a la comisaría y dejar las cosas como están. (C. Ampuero)