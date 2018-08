Intentó cortarse las venas de su brazo para desangrarse

Mientras algunos con un nudo en la garganta sacaban sus cosas y destruían sus viviendas en la zona de “Héroes de la Democracia”, otros llegaron al borde de querer tomar medidas más radicales, como el de querer cortarse los brazos para desangrarse, pero afortunadamente los agentes policiales actuaron rápido para evitar que una mujer se haga daño.

Una madre de familia, poco o nada pudo hacer cuando escuchó la voz de la autoridad que les señalaba que deberían abandonar el lugar en cinco minutos, caso contrario procederían a sacarlos a la fuerza.

“Estoy muy dolida, no sé qué hacer, creo que lo mejor será matarme, porque no tengo nada”, ahora a dónde llevo a mis hijos, se le escuchaba decir a la mujer que tenía un cuchillo en su mano derecha y amenazaba cortarse.

Fue ahí que se empezó a escuchar los griteríos, los vecinos llamaron a los policías porque la mujer, identificada como Karina Mori Sánchez, estaba dispuesta a todo, e incluso ya se había hecho una pequeña herida en el brazo.

Tras esta situación, los agentes policiales lograron impedir que esta mujer se autolesione y fue puesta a buen recaudo y atendida por los paramédicos que había en el lugar. Durante el lanzamiento también se pudo observar cómo un hombre lloraba desconsoladamente cuando supo que su vivienda, construida de material noble y valorizado en más de 80,000 soles, iba a ser destruida por las maquinarias pesadas presentes en el lugar. Sin lugar a duda, una situación que nadie quisiera estar, pero muchas veces personas incautas, como ellas, caen en manos de falsos abogados, dirigentes que les ofrecen el oro y el moro, solo por apetitos e intereses personales.

(C. Ampuero)