Un sujeto identificado como César Nascimento Da Silva (30) fue acusado de agredir salvajemente a su conviviente con un machete y dejarle al borde de la muerte.

El hombre capturado por agentes de la Policía Nacional del Perú, fue traído a Iquitos vía fluvial, desde el caserío Augusto Freyre, ubicado aguas abajo del río Amazonas, en el distrito de Belén, tras cometer el acto ilícito, para luego ser puesto a disposición de la 6ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, a cargo del Dr. Diego Arista.

En todo momento el sujeto dijo que no supo lo que hacía y que no se encontraba en sus cabales, “no sé por qué me acusan, no sé nada”, dijo en un primer momento Nascimento Da Silva. Luego sostuvo que “no estaba consciente cuando le hice eso a mi mujer, no sé si mi mujer está grave, pero mi mamita me dice que está grave, pero no sé, no sé qué le hice. No recuerdo haberla atacado con machete”, dijo el agresor.

Entre tanto la madre de sus hijos, identificada como Iris Beatriz Canelos Romero (23), quien recibió cortes en la cabeza y partes del cuerpo, se encuentra internada en la cama N° 10 del Hospital Apoyo Iquitos.

Georgina Romero madre de la víctima sostuvo que su hija se encuentra grave y que necesita urgente ayuda ya que los peores cortes los tiene en la cabeza.

“Su marido le atacó a machetazos a mi hija, tiene cuatro cortes en la cabeza y más de 30 cortes en varias partes de su cuerpo. Mi hija no sabe por qué él se ensañó así contra mi hija. Él por gusto y calladito empezó a cortarle con el machete, ella tampoco sabe por qué lo hizo. Ellos estaban tranquilos, estaban alegres, estaban trabajando en la chacra cuando de la nada él empezó a atacarla. Todo empezó cuando mi hija le dijo a su marido que tienen que regresar para ver a los bebés y ahí se habrá enojado porque no le gustó que su mujer le hubiera dicho eso. Cuando mi hija dio cinco pasos adelante, se volteó a mirar y ahí ya estaba el hombre con el machete con que le cortó la cabeza hasta en cuatro sectores, pido que las autoridades me apoyen por favor”, sostuvo Georgina Romero, madre de la agraviada.

Por otro lado, el gobernador regional de Loreto, Femando Meléndez, dispuso toda la ayuda inmediata para esta mujer de 23 años de edad, quien fue víctima de intento de feminicidio por parte de su pareja. Sostuvo que todos los gastos de medicinas e intervenciones quirúrgicas serán costeados por la autoridad regional.

Este es un caso más de intento de feminicidio que se registra en la ciudad Iquitos y forma parte de la estadística que se registra a nivel nacional. (C. Ampuero)