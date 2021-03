Mujer es transferida a Cajamarca al no encontrar cama UCI en Loreto

Tampoco encontró cama en San Martín



La ciudadana Martha Gallegos, quien labora como secretaria general de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, tuvo que ser transferida a la ciudad de Cajamarca, capital del departamento homónimo, al no conseguir cama UCI en Loreto.

Durante varios días sus familiares y amigos estuvieron buscando una cama UCI en los hospitales de Yurimaguas, Iquitos y Tarapoto, pero, lo único que la única respuesta que obtenían es que deben esperar, ya que todas las camas se encontraban ocupadas.

La mujer cada día presentaba mayores complicaciones por la Covid-19, así que en un último intento consultaron en el Hospital de Cajamarca, donde afortunadamente lograron conseguir una cama para ella, es así que el día de ayer fue trasladada vía área desde la ciudad de Yurimaguas hasta Cajamarca.

Afortunadamente, la servidora pública tuvo el respaldo de sus familiares, amigos y del Sindicato de Trabajadores Municipales de Alto Amazonas, quienes la ayudaron a conseguir la cama UCI y poder cubrir el traslado hacia la referida ciudad. No obstante, esto es un reflejo de cuan golpeada se encuentra el sistema de salud de nuestra región, donde cada vez más personas requieren con urgencia una cama UCI o ventilador mecánica, lamentablemente no todos llegan a tener la misma suerte de Gallegos y fallecen a causa de complicaciones del virus y de equipos que les puedan salvar la vida. (R. Graicht)