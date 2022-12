Indicó ser víctima de agresión hasta casi matarla

Carmen Andrea Villacorta denunció públicamente los momentos de terror que la toca que vivir en manos de su expareja, Joe Luis López Lozada, a quien acusó de agredirla brutalmente el último fin de semana hasta casi quitarle la vida.

La mujer se armó de valor y contó a través de su cuenta de facebook el terrible drama que vivió.

“Cuando piensas que nunca te podría suceder, cuando dices “él no me haría daño”, lo dices en serio, realmente piensas que estás fuera del porcentaje de mujeres que a diario viven situaciones de violencia, o que son encontradas muertas e incluso nadie las encuentra. Acabo de vivir la peor experiencia de mi vida, mi ex pareja Joe Luis López Lozada me ha agredido con golpes, puños, patadas, insultos y maltrato psicológico.

Hice mi denuncia el día el 03/12/2022 y en la comisaría de Iquitos fue donde menos empatía sentí, me hicieron esperar una hora aproximadamente, con la cara golpeada, hematomas en todo el cuerpo, mareos, ganas de vomitar y un intenso dolor de cabeza, con toda la tristeza y confusión de lo que acababa de suceder.

Anoche me golpeó afuera del local “Golden Arena”, en la vereda me insultó y me botó al piso, una vez ahí comenzó a patearme al verme ahí se fue, yo también me retiré del lugar antes avisé a uno de sus amigos con los que estuvo tomando licor para que me acompañe a recoger mis cosas del departamento que compartíamos.

Llegué y comenzó a gritar cosas que por normas de facebook no puedo mencionar, rompió mi celular, mi laptop y nuevamente me comenzó a golpear, esta vez con mucha más fuerza, mis gritos de auxilio no levantaban a ninguno de los vecinos y una vez en el piso, procedió a patearme repetidamente la cabeza, en ese momento solo pude pensar que me iba a matar y trataba de cubrirme lo más que pude, saqué fuerzas y me levanté y salí corriendo del departamento, al bajar las escaleras me ayudaron dos vecinas porque si me quedaba, no estuviera ahorita escribiendo esto.

Jamás imaginé que podría pasar esto, de alguien que es bien visto en su trabajo, por sus compañeros y familiares, que pertenece al Ejército del Perú, que se supone tiene una formación distinta y aún así fue un salvaje más que por poco hace que no la cuente.

Hace unos momentos me contactó su hermano Edwin López Lozada quien con sus palabras solo me hizo comprobar de qué clase de formación vienen, diciéndome que arreglemos esto en familia, que hay arreglos a los que se puede llegar sin “perjudicar” a esa persona, y yo ahí me pregunto, y si uno de sus golpes me mataba? hay arreglo para eso?

Les pido su apoyo para ubicarlo, la policía y la fiscalía están buscándolo, si alguien conoce su paradero por favor informar” escribió la víctima.



Se espera que las autoridades puedan ubicar y capturar a este agresor. Que sea destituido de su cargo y pagar por lo que hizo.(C. Ampuero)