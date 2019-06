“Muchos hacen labores administrativas acá, si quieren ese bono tienen que regresar a su puesto de salud”

Declaró el director de salud Segundo Pinillos, antes de iniciar diálogo con la directiva de trabajadores.

“Lo que pasa es que se está haciendo un ordenamiento. Acá hay varios asistenciales trabajando y quieren ganar igual que ganan en su centro de salud. Todos los que están afuera deben retornar a su puesto de salud, y si quieren ganar lo que piensan ganar que sea en su centro de salud, no acá en esta dirección.

Acá estamos superpoblados, hay muchos trabajadores asistenciales que hacen labores administrativas, tienen que regresar al puesto de salud que pertenecen y ahí que ganen lo que quieran ganar, son unas 15 personas. Que regresen a su lugar y ganen allí”, declaró de entrada el director de salud de Loreto.

¿Y por qué sí les han pagado a los de Alto Amazonas?

-Porque ellos laboran en periferia. Ellos (el grupo que hizo el plantón) están destacados acá y quieren ganar como en periferia.

¿Han cambiado al director de la red de salud de Alto Amazonas?

-Sí, se le ha cambiado el viernes último. Ahora está el médico Nahún Hidalgo Arbildo, según Contraloría el anterior no cumplía con el perfil correspondiente.

¿Y cómo ha quedado con los pagos de Diresa que se habían tercerizado?

-Ese procedimiento lo ha observado logística, no ha pasado ni un sol de los 10,500 y 26 mil soles, está en documento, pero no ha salido el dinero. Lo que se ha hecho es corregir y ahora el pago se hará de manera directa, individual.

De otro lado, la consejera delegada se mostró preocupada porque usted no apuntó nada de lo que le preguntaban ¿está listo este martes (11 am.) para responder?

-Tengo buena memoria. ¿Piensan qué porque tengo 65 años no tengo memoria? No es así, tengo buena memoria. Estoy pidiendo toda la documentación necesaria para poder responder a cada una de sus preguntas.