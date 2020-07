“Muchos de los locadores pusieron el pecho, se jugaron la vida, murieron otros y ahora los despiden”

Expresó el secretario del sindicato de trabajadores del hospital regional, frente a la catarata de despidos de locadores.

Piden a Diresa la salida de la directora, mientras que el director Calampa Del Águila, responde que decisión es del gobernador.

Ayer en la mañana hubo toda una trifulca en los ambientes del auditorio del hospital regional, debido a que muchos trabajadores solicitan la no salida y término de contrato de más de 200 locadores que trabajaron en pandemia y que ahora se les ha cortado esa oportunidad laboral.

Se pudo dialogar con el secretario del sindicato, Luis Otazú Toro, quien junto a otros dirigentes preparaba una serie de documentos que le haría llegar al gobernador, a fin de convencerlo de un cambio pronto en la dirección de ese nosocomio golpeado siempre, pero no tanto como en los momentos críticos de pandemia, donde cientos de locadores se expusieron al mortal virus al atender a los pacientes que llegaban en decenas.

“La directora Mercy Panduro Gavidia, está demostrando incapacidad de gestión. Ella cuando va a la dirección de salud no la escuchan, confunde gestión presupuestaria con gestión supuestamente financiera y ésta no está en lo que es gestión pública.

Sus mismos funcionarios nos dan la razón al decir que no se debería despedir a los compañeros. Ella les dice: “acaso ustedes van a firmar los documentos, ustedes después se lavan las manos, yo soy la que firmo”. Y ella ha mandado a sacar a los casi 250 trabajadores locadores que expusieron su vida en la crisis de la pandemia.

Yo no me explico cómo es que sacan a unos y cómo es que hay dinero para contratar a servicio de limpieza y vigilancia. Y cómo ellos sí van a aprobar su planilla de incentivos solo para funcionarios, si ganaban 5 mil soles ahora quieren ganar entre 8 y 12 mil soles. Entonces hay 3 millones de soles para incentivos solo para ellos, no quieren compartir con el resto de compañeros administrativos, trabajan para sus propios intereses.

La directora también es presidenta del cuerpo médico, entonces debería definir bien qué cargo elige, no estar en los dos. Por eso ella favorece a todos los médicos, incluso a aquellos que no han estado presentes en la pandemia. No hay medicina general, no hay pediatría, no hay cardiólogo en los consultorios, pero se les paga.

Cómo les pagan horas complementarias si no hay pacientes, en qué momento llegan y hacen sus complementarias como si el hospital estaría lleno. Paga guardias, retenes, sueldos, y bonos, mientras que a los compañeros (servicios generales, técnicos, auxiliares, administrativos) que se han sacado la mugre los despiden. Hay un bono de 1´300 mil soles para pagar solamente a los médicos, cómo ya si no han trabajado. ¿Diariamente a cuántos pacientes han atendido? Que demuestren por qué tendrían que pagarles. Ella canaliza los recursos del hospital solo para el gremio médico y eso se dará a conocer al gobernador.

El jueves dialogamos con ella, pero insiste en que no hay dinero para pagar a locadores. Hemos pedido al doctor Calampa, su destitución, pero él nos dice que no depende de su persona el cambio de la directora, sino del gobernador. Ahorita incluso nos enteramos que hay una bacteria mortal en emergencia, yo laboro ahí, que en tres horas mueres si es que la respiras y ni siquiera nos comunicaron eso”, concluyó el dirigente.